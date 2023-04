Medvedev & Kvitova gewinnen in Miami

Köln (SID) – Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medvedev hat das ATP-Masters in Miami und damit seinen 19. Karrieretitel gewonnen. In seinem fünften Finale bei einem ATP-Turnier in dieser Saison nacheinander besiegte der 27-Jährige den sechs Jahre jüngeren Italiener Jannik Sinner 7:5, 6:3.

Sinner warf im Halbfinale den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz (Spanien) aus dem Turnier. Damit ermöglichte er dem Serben Novak Djokovic die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste. Medvedev bleibt nach der misslungenen Revanche für seine Endspielniederlage in Rotterdam ein Angstgegner für den Südtiroler. Nach sechs Duellen mit Medvedev, der in diesem Jahr seinen vierten Turniersieg einfuhr, ging Sinner als Verlierer vom Platz.

Den Titel beim parallel ausgetragenen Damen-Turnier hatte bereits am Samstag Petra Kvitova gewonnen. Die Tschechin besiegte die kasachische Wimbledonsiegerin Elena Rybakina mit 7:6 (16:14), 6:2.