Offiziell: Jannik Sinner beendet 2024 als Nummer 1

Jannik Sinner wird das Tennisjahr 2024 auf Platz eins im ATP-Ranking beenden. Der Italiener kann nicht mehr von Carlos Alcaraz überholt werden.

Die ATP hat es zwar noch nicht verkündet, doch es ist offiziell: Jannik Sinner wird das Jahr 2024 als Nummer eins im ATP-Ranking beenden. Nach der überraschenden Niederlage von Carlos Alcaraz im Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai kann Sinner dieses Jahr nicht mehr überholt werden.

Der Italiener wird nach dem Turnier in Shanghai in der Weltrangliste mehr als 4.000 Punkte Vorsprung auf Alcaraz haben. In der Jahresrangliste, die mittlerweile noch deutlich aussagekräftiger ist, beträgt der Vorsprung mehr als 3.000 Punkte. Der Spanier wird dieses Jahr nur noch bei zwei Turnieren antreten: beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy und bei den ATP Finals in Turin. Im besten Fall kann Alcaraz nur noch 2.500 Ranglistenpunkte (1.000 in Paris-Bercy und 1.500 in Turin) sammeln.

Sinner übernahm am 10. Juni 2024 erstmals die Führung im ATP-Ranking und hat diese seitdem nicht abgegeben. Der 23-Jährige gewann dieses Jahr die Grand-Slam-Titel bei den Australian Open und den US Open, die Masters-1000-Turniere in Miami und Cincinnati sowie die 500er-Turniere in Rotterdam und Halle.

Alle Nummer-1-Spieler am Jahresende im Überblick

1973: Ilie Nastase

1974: Jimmy Connors

1975: Jimmy Connors

1976: Jimmy Connors

1977: Jimmy Connors

1978: Jimmy Connors

1979: Björn Borg

1980: Björn Borg

1981: John McEnroe

1982: John McEnroe

1983: John McEnroe

1984: John McEnroe

1985: Ivan Lendl

1986: Ivan Lendl

1987: Ivan Lendl

1988: Mats Wilander

1989: Ivan Lendl

1990: Stefan Edberg

1991: Stefan Edberg

1992: Jim Courier

1993: Pete Sampras

1994: Pete Sampras

1995: Pete Sampras

1996: Pete Sampras

1997: Pete Sampras

1998: Pete Sampras

1999: Andre Agassi

2000: Gustavo Kuerten

2001: Lleyton Hewitt

2002: Lleyton Hewitt

2003: Andy Roddick

2004: Roger Federer

2005: Roger Federer

2006: Roger Federer

2007: Roger Federer

2008: Rafael Nadal

2009: Roger Federer

2010: Rafael Nadal

2011: Novak Djokovic

2012: Novak Djokovic

2013: Rafael Nadal

2014: Novak Djokovic

2015: Novak Djokovic

2016: Andy Murray

2017: Rafael Nadal

2018: Novak Djokovic

2019: Rafael Nadal

2020: Novak Djokovic

2021: Novak Djokovic

2022: Carlos Alcaraz

2023: Novak Djokovic

2024: Jannik Sinner