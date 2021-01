Rafael Nadal: „Die Welt leidet und wir Profis dürfen uns nicht beklagen“

Rafael Nadal sagt im CNN-Interview mit Reporter-Legende Christiane Amanpour, er fühle sich „privilegiert“, bei den diesjährigen Australian Open zu spielen. Seine Profikollegen forderte er auf, eine „breitere Perspektive“ für die obligatorische Quarantänevor dem Turnier einzunehmen.

Rafael Nadal muss sich, wie jeder Teilnehmer aus dem Ausland, nach seiner Ankunft in Australien zwei Wochen lang mit seinem Betreuerteam isolieren, wobei die Trainingszeit auf wenige Stunden am Tag beschränkt ist. Er verbringt diese Zeit in Adelaide, zusammen mit einer Reihe anderer hochkarätiger Stars wie Serena Williams und Novak Djokovic.

Nach einer Reihe positiver Covid-19-Tests auf Charterflügen nach Melbourne war Nadals Situation jedoch anders als die der 72 Spieler, die ihre Hotelzimmer für die Dauer der Isolation in der Stadt, die den ersten Grand Slam der Saison ausrichten wird, nicht verlassen dürfen. Eine Reihe von Profis, die in Melbourne unter strenger Quarantäne stehen, haben sich über ihre Situation und den Mangel an Trainingszeit im Vorfeld des Turniers beschwert. Außerdem haben einige die Frage aufgeworfen, ob die Teilnehmer in Adelaide bevorzugt behandelt werden. Während Nadal anerkennt, dass die Situation alles andere als ideal ist, besonders für diejenigen, die in Melbourne unter strengeren Restriktionen stehen, forderte er die Spieler auf, eine „breitere Perspektive“ einzunehmen.

Nadal: „Es ist normal, sich zu beklagen, aber viele Menschen sterben“

„Sie tun mir alle sehr leid, aber als wir hierher kamen, wussten wir, dass die Maßnahmen streng sein würden, weil wir wussten, dass das Land die Pandemie gut im Griff hat“, sagte Nadal am Dienstag zu Christiane Amanpour von CNN. „Es ist normal, sich zu beklagen, aber auf der anderen Seite sieht man, wie viele Menschen auf der ganzen Welt sterben. Du siehst, wie viele Menschen ihren Vater, ihre Mutter verlieren, ohne die Chance zu haben, sich zu verabschieden. Das ist eine reale Sache, keine philosophische Sache, das ist das reale Leben. Das ist es, was in meinem Land passiert. Menschen, die mir nahe stehen, leiden unter dieser Situation.“

In Australien wurden bisher 28.777 Covid-19-Fälle registriert, mit 909 virusbedingten Todesfällen, so die Johns Hopkins University. In Spanien gab es bisher 2.593.382 bestätigte Fälle mit 56.208 Todesfällen. Australien hat es geschafft, die Anzahl der Virusfälle relativ niedrig zu halten, nachdem es im letzten Jahr eine Reihe von strengen Lockdowns eingeführt hatte, die es nun einem Großteil der Öffentlichkeit ermöglichen, ohne harte Einschränkungen zu leben. Melbourne befand sich 111 Tage lang in einem harten Lockdown und viele konnten ihre Häuser für längere Zeit nicht verlassen.

Tennis Australia hat unmissverständlich über die strengen Restriktionen, die um die Spieler herum errichtet wurden, und Nadal dankte den Organisatoren dafür, dass sie die Veranstaltung möglich gemacht haben, während er die Spieler daran erinnerte, die Opfer zu schätzen, die die lokale Gemeinschaft im letzten Jahr gebracht hat.

Nadal: „Wir sind heute privilegierte Menschen“

„Es ist eine andere Situation als sonst, es ist viel trauriger für alle“, fügte Nadal hinzu. „Aber wenigstens sind wir hier, wir haben die Chance, hier zu spielen. Die Welt leidet im Allgemeinen, also können wir uns nicht beklagen. Ich habe das Gefühl, dass wir heute privilegierte Menschen sind, die die Chance haben, unseren Job weiter zu machen.“ Die Organisatoren haben dafür gesorgt, dass alle Spieler die Möglichkeit haben, vor den Australian Open, die für Nadal ein bedeutendes Ereignis sein könnten, an Aufwärmturnieren teilzunehmen.

Der 34-Jährige liegt mit 20 bedeutenden Titeln gleichauf mit Roger Federer und braucht nur noch einen, um den Rekord zu brechen. Federer zog sich letzten Monat von den diesjährigen Australian Open zurück – der Schweizer hat seit dem Erreichen des Halbfinales 2020 kein Turnier mehr gespielt, nachdem er sich einer arthroskopischen Operation am rechten Knie unterziehen musste. Aber Nadal sagt, dass er weder davon besessen ist, Federer zu überholen, noch davon, der Beste zu sein. „Ich habe viel mehr erreicht, als ich mir in meiner Tenniskarriere jemals erträumt habe“, sagte Nadal. „Es wäre fantastisch für mich, noch einmal zu gewinnen. Aber ich weiß, dass das nicht der Schlüssel für mein Glück in der Zukunft sein wird. Es ist kein zusätzlicher Druck und es ist keine Besessenheit.“

Trotz ihrer erbitterten Rivalität auf dem Platz sagt Nadal, dass er nichts als Respekt für seinen engen Freund Federer hat und es scheint, dass dieses Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht. „Ich mache weiter und mache es auf meine Art. Wenn es passiert, fantastisch, aber wenn nicht, bin ich mehr als glücklich über alles, was mir passiert ist.“

Nadal über Federer: „Wir treiben uns gegenseitig an, besser zu werden.“

Nachdem er Nadal dabei zusah, wie er Djokovic im letztjährigen French-Open-Finale besiegte, tweetete der Schweizer: „Es ist eine wahre Ehre für mich, ihm zu seinem 20. Grand-Slam-Sieg zu gratulieren. Es ist besonders erstaunlich, dass er Roland Garros nun unglaubliche 13 Mal gewonnen hat, was eine der größten Leistungen im Sport ist.“

„Ich denke, wir hatten immer eine gute Beziehung, viel Respekt. Wir haben schöne Dinge zusammen gemacht und wichtige Dinge für unseren Sport“, sagte er. „Wir treiben uns gegenseitig an, besser zu werden. Jemanden vor dir zu haben, der viele Dinge besser macht als du, gibt dir einen klaren Überblick darüber, was du verbessern musst, um deine Ziele zu erreichen.“

Nadal, der 2019 seine langjährige Freundin Mery Perello geheiratet hat, sagt, dass er keine Pläne hat, sich bald zurückzuziehen, aber er macht sich keine Sorgen über das Leben nach dem Ende seiner Spielerkarriere. Er hat seine Stiftung und seine Tennisakademie, auf die er sich konzentriert, und freut sich darauf, eines Tages mit einer Familie sesshaft zu werden. „Wenn Kinder kommen, dann wird es eine Veränderung geben“, sagte er auf die Frage, ob das Eheleben auf der Tour etwas verändert hat. „Es ist etwas, das wahrscheinlich in der Zukunft passieren wird, weil wir es beide wollen.“

Im Moment konzentriert sich die Nummer 2 der Welt nur auf das nächste Turnier und darauf, sich jeden Tag auf den Trainingsplätzen zu verbessern. Er möchte auch weiterhin seine Plattform für das Gute nutzen, besonders in einer Zeit, in der es so viel Trauer und Spaltung gibt.

Im letzten Jahr gab es immer mehr hochkarätige Athleten, die ihre Stimme nutzten, um einen gesellschaftlichen Wandel zu fordern, und Nadal ist sich seiner Verantwortung als einer der berühmtesten Tennisspieler der Welt bewusst. „Für uns, meiner persönlichen Meinung nach, ist es zwingend notwendig, ein positives Beispiel für die Gesellschaft zu sein“, sagte er. „Es ist wichtig, die richtigen Botschaften an die Welt und besonders an die jungen Leute zu senden.“

Die Australian Open sollen am 8. Februar beginnen, nachdem sie um drei Wochen verschoben wurden.

