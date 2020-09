Rublev gewinnt ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum

Hamburg (SID) – Andrei Rublev hat erstmals das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Der 22 Jahre alte Russe schlug den Griechen Stefanos Tsitsipas in einem umkämpften Finale in der Hansestadt mit 6:4, 3:6, 7:5. Rublev krönte sich damit zum Nachfolger von Nikolos Basilaschwili, der zuletzt zweimal an der Elbe triumphiert hatte. 2019 scheiterte Rublev noch im Rothenbaum-Endspiel an dem Georgier.

Deep into the 3rd set, we are watching world-class tennis 👌🔥 📹: @TennisTV| #HamburgOpen pic.twitter.com/V29Sgt7ZRH — Hamburg European Open 〽️ (@hamburgopen) September 27, 2020

Rublev zeigte im dritten Satz seine Kämpferqualitäten. Tsitsipas lag ein Break vorne und servierte zum Turniergewinn, doch Rublev schlug noch einmal zurück. Am Ende unterlief dem Griechen beim Matchball des Gegners ein ärgerlicher Doppelfehler. Für Rublev war es der 25. Matchsieg der laufenden Saison. Nur Novak Djokovic ist in dieser Wertung besser und kommt auf aktuell 31 Matchsiege für 2020.

Als letzte Deutsche in der Einzelkonkurrenz waren im Achtelfinale Dominik Koepfer (Furtwangen) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) gescheitert. Im Doppel scheiterten die Paris-Titelverteidiger Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) im Viertelfinale.

Turnierdirektorin Sandra Reichel war zufrieden mit dem Verlauf in Hamburg. „Wir alle gemeinsam haben damit gezeigt, dass es auch in dieser schweren Zeit möglich ist, große Veranstaltungen sicher durchzuführen“, sagte Reichel in einem Fazit vor dem Finale: „Mit insgesamt über 12.000 Zuschauern und 1200 Mitarbeitern und Akkreditierten haben wir das größte Turnier vor Fans seit der Corona-Pause durchgeführt.“