Sabalenka fällt nach positivem Coronatest in Indian Wells aus

Köln (SID) – Die Tennis-Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka hat sich mit dem Coronavirus infiziert und verpasst das WTA-Turnier in Indian Wells. Das gab die Belarussin bei Instagram bekannt. Sabalenka (23) ist der nächste prominente Ausfall beim hochdotieren Event in der kalifornischen Wüste, das wegen der Pandemie aus dem Frühjahr in den Herbst verschoben worden war. Auch Serena Williams (USA), Ashleigh Barty (Australien) und Naomi Osaka (Japan) fehlen.

Bei den Männern hat der 20-malige Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien) seine Teilnahme abgesagt. Das Turnier im Indian Wells Tennis Garden beginnt am 6. Oktober, auch für Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) und die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) ist es eines der letzten Highlights in der Saison 2021. Insgesamt werden mehr als 15 Millionen Euro Preisgeld ausgeschüttet.