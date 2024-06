ATP Stuttgart: Struff souverän im Achtelfinale

Jan-Lennard Struff ist mit einem Erfolg in die Rasensaison gestartet. Beim ATP-Turnier in Stuttgart setzte sich der Warsteiner in der ersten Runde mit 7:6 (9:7), 6:3 gegen den Italiener Flavio Cobolli durch. Damit folgte der 34-Jährige Dominik Koepfer (Furtwangen) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) ins Achtelfinale.

„Es ist schön, wieder hier zu sein. Letztes Jahr war eine schöne Turnierwoche mit einem unglücklichen Ende“, sagte Struff. Vergangenes Jahr hatte er das Endspiel in Stuttgart verloren: „Es ist schön, das erste Match auf Rasen gewonnen zu haben.“

Aufgrund der kurzfristigen Absage von French-Open-Finalist Alexander Zverev ist Struff die deutsche Nummer eins im Turnier. Nachdem der erste Satz gegen Cobolli sehr umkämpft war, drehte Struff auf und gewann den zweiten im Eiltempo nach nur 23 Minuten. Als nächstes trifft der Warsteiner auf den Franzosen Arthur Rinderknecht.