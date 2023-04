Bad Homburg 2023: Andreescu gibt Zusage

Die US-Open-Siegerin von 2019 Bianca Andreescu schlägt in diesem Jahr erneut beim WTA-Turnier in Bad Homburg auf. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Vor der Kanadierin hatten bereits die Weltranglistenerste Iga Swiatek und Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria für das Rasenturnier zugesagt.

Andreescu hatte sich im vergangenen Jahr im Kurpark in einem hochklassigen Endspiel über 2:41 Stunden Caroline Garcia äußerst knapp geschlagen geben müssen. Danach lobte insbesondere auch Bianca Andreescu, die ehemalige Weltranglistenvierte, die großartige Atmosphäre auf dem Turniergelände: „Aus vielen und ganz unterschiedlichen Gründen fühlt es sich so an, als sei man bei einem Turnier der 1000er- und nicht der 250er-Kategorie. Es herrscht an allen Ecken einfach eine super Stimmung. Das ist schon grandios und nicht selbstverständlich!“

Andreescu möchte als Person wachsen

In Flushing Meadows hatte Bianca Andreescu vor dreieinhalb Jahren das Final-Duell der Powerspielerinnen gegen Serena Williams gewonnen. Es folgten verletzungsbedingte Rückschläge und eine Auszeit. Auf der Suche nach sich selbst nahm die 22-jährige Kanadierin Tanzstunden, spielte Basketball, fing mit Kampfsport an, musizierte – und absolvierte ein Praktikum in einer Kinderklinik.

Ihre Einstellung zu etlichen Dingen hat sich durch diese Erfahrungen geändert. Die Liebe zum Tennis ist nach der Auszeit wieder neu entflammt – und vor allen Dingen viel facettenreicher geworden. „Ich betrachte meinen Sport jetzt als weitere Möglichkeit, als Person zu wachsen“, erklärte Andreescu, „und das ist wirklich etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe das Gefühl, mich gefunden zu haben!“ Jüngst bezwang sie beim Turnier in Miami in Emma Raducanu und Sofia Kenin zwei Grand Slam-Champions.