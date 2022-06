Tennis: Deutsches Duell zum Auftakt in Stuttgart

Stuttgart (SID) – Deutsches Duell zum Auftakt: Beim ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof (6. bis 12. Juni) trifft der Kölner Tennisprofi Oscar Otte in der ersten Runde auf seinen Landsmann Daniel Altmaier (Kempen). Dies ergab die Auslosung am Samstag mit Losfee Jan-Lennard Struff (Warstein).

Davis-Cup-Spieler Struff feiert nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback im Schwabenland. In Runde eins geht es für ihn gegen den US-Amerikaner Marcos Giron. Angeführt wird das hochkarätige Teilnehmerfeld vom griechischen Weltranglistenvierten Stefanos Tsitsipas, der erstmals in Stuttgart aufschlägt.