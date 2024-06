Tsitsipas bereit für Duell mit Alcaraz

Stefanos Tsitsipas steht im Viertelfinale der French Open. Der zweimalige Grand-Slam-Finalist aus Griechenland kaufte dem mutig aufspielenden Italiener Matteo Arnaldi beim 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2 mit zunehmender Spieldauer immer mehr den Schneid ab und setzte sich letztlich klar durch.

„Das Momentum schien voll in seine Richtung zu gehen und ich habe ziemlich kämpfen müssen“, sagte Tsitsipas: „Mein Kampfgeist hat es mir ermöglicht, zurückzukommen.“

Tsitsipas, der 2021 in Paris und 2023 in Melbourne im Endspiel stand, steigerte sich in dem Achtelfinal-Duell immer mehr, spielte aggressiver und verdiente sich den Einzug in die Runde der letzten Acht. Der Weltranglisten-Neunte hatte sich mit einem Turniersieg in Monte Carlo vor dem Sandplatz-Highlight in Position gebracht.

Nächster Gegner des 25-Jährigen könnte Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz sein.