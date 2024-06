Zverev am Montagabend gegen Rune gefordert

Alexander Zverevs Achtelfinal-Duell bei den French Open gegen Holger Rune steigt am Montagabend. Die Veranstalter des Grand-Slam-Events in Paris setzten die Partie als sogenannte Night Session (20.15 Uhr/Eurosport) auf dem Court Philippe Chatrier an. In der Partie davor ist der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien gegen den Argentinier Francisco Cerundolo gefordert.

Zverev könnte gegen Rune den vierten Viertelfinaleinzug in Paris hintereinander klarmachen. In den vergangenen drei Jahren war er dann noch bis ins Halbfinale vorgedrungen. Weiter kam er noch nicht. Rune gewann das bisher einzige Aufeinandertreffen der beiden Spieler beim ATP-Turnier 2022 in München und stand bei den French Open auch schon zweimal in der Runde der letzten Acht.