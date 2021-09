US Open: Medwedew im Finale gegen Djokovic oder Zverev

New York (SID) – Daniil Medwedew steht zum zweiten Mal nach 2019 im Endspiel der US Open. Der 25 Jahre alte Russe setzte sich im ersten Halbfinale des Grand-Slam-Turniers in New York mit 6:4, 7:5, 6:2 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durch und hofft weiter auf seinen ersten Major-Triumph.

Im Finale am Sonntag trifft der Weltranglistenzweite auf den Sieger des mit Spannung erwarteten Duells zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und Olympiasieger Alexander Zverev, das in der Nacht zum Samstag (1 Uhr MESZ) steigt. Auch bei den Australian Open Anfang des Jahres stand Hartplatz-Experte Medwedew schon im Finale, verlor aber klar gegen den Serben Djokovic.

Auger-Aliassime, der im Alter von 21 Jahren als erster Kanadier ins Halbfinale der US Open einzog, verpasste seine erste Finalteilnahme bei einem Grand Slam. Das nordamerikanische Land hat aber im Fraueneinzel noch die Chance auf den Titel: Leylah Fernandez trifft im Duell der Teenager am Samstag (22 Uhr) auf die Britin Emma Raducanu.