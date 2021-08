US-Open-Quali: Fünf Deutsche siegen zum Auftakt

Am kommenden Montag, den 30. August, beginnen im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York die US Open 2021 – die dem Turnier vorausgehende Qualifikation begann bereits am gestrigen Dienstag. Welche deutschen Spielerinnen und Spieler in Flushing Meadows um den Einzug in das Hauptfeld des letzten Grand Slams des Jahres kämpfen, erfahren Sie in diesem Bericht.

Text: Jan Heydenreich

Damen Gleich alle fünf gemeldeten deutschen Damen haben ihre erste Runde bereits bestritten. Doch abgesehen von den gesetzten Spielerinnen Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier, die beide ihre Matches zügig von der Bühne bringen konnten, haben die Deutschen gestern keinen guten Tag erwischt und den Einzug in die nächste Runde verpasst. Neben dem aufstrebenden Talent Katharina Gerlach und einer erfahrenen Mona Barthel musste sich auch die gerade erst auf die Tour „heimgekommene“ Mutter Tatjana Maria ihrer Gegnerin geschlagen geben. Auffällig ist allerdings, dass alle Matches in einen entscheidenden letzten Satz gehen mussten, nachdem der erste Satz meistens eindeutig gewonnen wurde. Eine besondere Erwähnung gebührt zudem Mona Barthel, die ihrer japanischen Gegnerin im Tiebreak des ersten Satzes keinen einzigen Punkt überließ – letzten Endes unterlag sie jedoch mit 7:6, 5:7, 2:6. Auch wenn Katharina Gerlach ihr Spiel mit 6:2, 5:7, 4:6 verlor, konnte sie den „Punkt des Tages“ für sich entscheiden. 🚨 POINT OF THE DAY 🚨 🇩🇪 Katharina Gerlach shows her all-court game on this incredible rally. #USOpen pic.twitter.com/zpfAC2IkGd — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2021 Falls Anna-Lena Friedsam ihre nächste Partie gegen die US-Amerikanerin Jamie Loeb gewinnen und Jule Niemeier das Duell mit der ehemaligen Top-25-Spielerin Mihaela Buzarnescu aus Rumänien für sich entscheiden würde, träfen sie in der entscheidenden dritten Runde im Spiel um den Einzug in die Hauptrunde der US Open aufeinander. Die Erstrundspiele der deutschen Damen im Überblick Jule Niemeier – Giulia Gatto-Monticone (Italien) 6:2, 6:2

Anna-Lena Friedsam – Allie Klick (USA) 6:3, 6:0

Mona Barthel – Mai Hontama (Japan) 7:6, 5:7, 2:6

Katharina Gerlach – Federica di Sarra (Italien) 6:2, 5:7, 4:6

Tatjana Maria – Susan Bandecchi (Schweiz) 6:3, 3:6, 4:6 Herren Bei den Herren gehen insgesamt acht deutsche Spieler an den Start. Im Vergleich zu den Matches der Damen, verliefen diese genau umgekehrt: Peter Gojowczyk, Oscar Otte und Maximilian Marterer mussten den ersten Satz zwar abgeben, konnten das Spiel aber dennoch in einem entscheidenden Durchgang für sich entscheiden. Gojowczyk servierte gegen den durchaus bekannten Tschechen Lukas Rosol in zwei Stunden und 19 Minuten unglaubliche 22 Asse und konnte mit einem knappen 4:6, 7:6, 7:5 in die nächste Runde einziehen. Cedrick-Marcel Stebe bestritt das einzige deutsche Herren-Match des Tages, das nicht über die volle Distanz ging und musste sich in diesem dem Türken Cem Ilkel mit 6:7, 1:6 geschlagen geben. Tobias Kamke konnte sich gegen den Ukrainer Illya Marchenko ebenfalls nicht durchsetzen und verlor mit 6:3, 6:7, 2:6. Neben den Spielen von Mats Moraing und Yannick Maden kommt es am heutigen Mittwoch auch noch zum Duell zwischen Daniel Masur und dem topgesetzten Franzosen Benjamin Bonzi. Die Erstrundspiele der deutschen Damen im Überblick Peter Gojowczyk – Lukas Rosol (Tschechien) 4:6, 7:6, 7:5

Oscar Otte – Renzo Olivo (Argeninien) 6:7, 6:0, 7:6

Maximilian Marterer – Andrea Collarini (Argentinien) 4:6, 7:5, 6:2

Cedric-Marcel Stebe – Cem Ilkel (Türkei) 6:7, 1:6

Tobias Kamke – Ilya Marchenko (Ukraine) 6:3, 6:7, 2:6 Übertragung Wie gewohnt konnte sich Eurosport die Rechte für die Übertragung der US Open sichern. Die Spiele der Qualifikation können im Eurosport Player verfolgt werden. Wegen der Zeitverschiebung um sechs Stunden werden die Matches für deutsche Zuschauer am späten Nachmittag beginnen und am frühen Morgen des Folgetages enden.