Weihnachten im Flieger: Tennisprofi Otte nimmt sich viel vor

Köln (SID) – Heiligabend im Flieger, der Weihnachtsmorgen in Sydney: Für Oscar Otte (29) fällt das Fest in diesem Jahr aus, schon vor dem Jahreswechsel beginnt die neue Tennissaison – verbunden mit großen Zielen für den gebürtigen Kölner. „Ich will unbedingt versuchen, in die Top 30, vielleicht sogar die Top 20 der Welt zu kommen“, sagte Otte im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger.

Im Jahr 2022 war ihm der Durchbruch in die Weltspitze gelungen, mit dem Einzug ins Halbfinale des Rasenturniers in Halle/Westfalen als Höhepunkt. Nach einer Knie-Operation im Sommer fiel Otte im Ranking wieder zurück, derzeit steht er auf Platz 76 und ist damit hinter Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) die deutsche Nummer zwei.

Gemeinsam wollen sie beim United Cup (ab 29. Dezember) in Australien antreten, Otte und Zverev stehen beim neugeschaffenen Nationenturnier ebenso im Kader der deutschen Auswahl wie Daniel Altmaier (Kempen), Jule Niemeier (Dortmund), Laura Siegemund (Metzingen) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied). Das Team komplettieren die Doppelspezialisten Fabian Fallert (Bad Urach) und Julia Lohoff (Bielefeld).

Für Otte geht es in der Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne (ab 15. Januar) bei einem ATP-Turnier weiter. Derzeit plant er entweder mit Auckland oder Adelaide. Doch Otte blickt bereits weiter voraus. „Ich fühle mich fit und bin hungrig“, sagte er: „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich noch locker sechs, sieben Jahre auf dem Niveau spielen will.“