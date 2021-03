Weltrangliste: Medvedev verpasst erneut Sprung auf Platz zwei

Frankfurt/Main (SID) – Australian-Open-Finalist Daniil Medvedev (25) hat die nächste Chance verpasst, den spanischen Tennis-Superstar Rafael Nadal in der Weltrangliste vom zweiten Platz zu verdrängen. Der topgesetzte Russe verlor am Mittwoch beim ATP-Turnier in Rotterdam sein Erstrundenmatch gegen den Serben Dusan Lajovic 6:7 (4:7), 4:6. Bei einem Finaleinzug hätte er den 20-maligen Grand-Slam-Champion Nadal im Ranking überholt.

Schon durch seine Endspielniederlage bei den Australian Open gegen Novak Djokovic hatte Medvedev die Gelegenheit ausgelassen, sich in der Weltrangliste hinter dem Serben einzureihen und für das Ende einer Ära zu sorgen.

Seit knapp 16 Jahren wurden die ersten beiden Plätze ausnahmslos von Djokovic, Nadal, Roger Federer (Schweiz) oder Andy Murray (Großbritannien) belegt. Der bislang letzte Spieler in den Top 2, der nicht aus diesem Quartett kam, war der Australier Lleyton Hewitt im Juli 2005.