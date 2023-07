Wimbledon: Alcaraz nach Sieg über Rune im Halbfinale

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz hat bei den 136. All England Championships in Wimbledon eine weitere schwere Prüfung eindrucksvoll bestanden. Der 20 Jahre alte Spanier besiegte den zunächst gleichwertigen Dänen Holger Rune, mit dem er als Jugendlicher gemeinsam Doppel gespielt hatte, nach einem ausgeglichenen Beginn in 2:20 Stunden souverän 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.

Alcaraz ist der jüngste Halbfinalist in Wimbledon seit dem heute 36 Jahre alten Novak Djokovic im Jahre 2007. Auf den Titelverteidiger und siebenmaligen Wimbledon-Champion kann Alcaraz erst im Finale treffen, vorher ist im Halbfinale der Russe Daniil Medwedew sein Gegner. Der Weltranglistendritte setzte sich in einem bisweilen wilden Schlagabtausch 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 gegen den Amerikaner Christopher Eubanks durch.

Das zweite Halbfinale am Freitag bestreiten Djokovic und der Südtiroler Jannik Sinner.