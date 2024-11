Wird Novak Djokovic bei den ATP-Finals 2024 in Turin antreten?

Novak Djokovic hat einen Startplatz bei den ATP-Finals 2024 fast sicher, aber es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass er seine Saison vorzeitig beendet hat.

Das ATP-Turnier in der serbischen Hauptstadt Belgrad läuft derzeit und gestern konnte man dort Novak Djokovic beobachten. Allerdings nicht spielend auf dem Platz. Nein, er saß auf der Tribüne und feuerte seinen Landsmann Hamad Medjedovic an, der sich in drei Sätzen gegen US-Profi Brandon Nakashima durchsetzte. Djokovic freute sich für 21-Jährigen, den er seit dessen Jugendtagen unterstützt.

Der öffentliche Auftritt von Djokovic zeigte zweierlei: Sein Familienurlaub auf den Malediven, den er einem Start beim 1000er-Turnier in Paris-Bercy vorgezogen hatte, ist beendet. Und mögliche Ambitionen auf einen Überraschungsstart bei seinem Heimturnier hatte er nicht. Dabei könnte er noch ein paar Pünktchen gebrauchen, um sich auch offiziell für die ATP-Finals in Turin nächste Woche zu qualifizieren. Doch es sieht danach aus, dass er daran kein gesteigertes Interesse hat.

Novak Djokovic hat Gerüchte nicht bestätigt

Serbische Medien sowie Experten aus der Tennis-Bubble gehen davon aus, dass Titelverteidiger Djokovic nicht in Turin spielen wird und seine Saison bereits beendet hat. Indes: Djokovic hat die Gerüchte bislang weder bestätigt noch dementiert. Allerdings lassen seine Äußerungen aus den letzten Wochen nur einen Schluss zu: Es wäre nicht wirklich überraschend, wenn er nicht in Turin auflaufen würde.

Mehrfach hatte Djokovic in den letzten Wochen bereits darauf hingewiesen, dass er sich künftig nur noch auf Grand Slam-Turniere und Auftritte für die serbische Nationalmannschaft konzentrieren würde: „Turin ist überhaupt nicht mein Ziel, um ehrlich zu sein. Ich jage den ATP-Finals und auch der ATP-Rangliste nicht mehr hinterher. Ich bin mit diesen Turnieren in meiner Karriere fertig. Ob ich in diesem Jahr oder in Zukunft noch solche Turniere spielen werde, kann ich in Moment nicht sagen.“

Nach dieser Aussage trat er zwar noch beim 1000er-Event in Shanghai an, wo er das Finale erreichte, und kam seinen Verpflichtungen beim „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien nach. Dann aber verabschiedete er sich erst einmal in den Urlaub. Das spricht nicht gerade dafür, dass er sich für 2024 noch große Ziele setzen würde. Das, was er sich für 2024 vorgenommen hatte, hat er eh geschafft: die olympische Goldmedaille zu gewinnen.

Novak Djokovic kaum zu verdrängen im Race

Aktuell steht Djokovic im „Race to Turin“ auf Platz 6. Theoretisch könnte er noch von drei Spielern überholt werden, wodurch er eine direkte Qualifikation für die ATP-Finals 2024 verpassen würden. Allerdings müsste dafür schon sehr viel zusammenkommen. Casper Ruud, aktuell Siebter im Race, müsste diese Woche das Halbfinale von Metz erreichen. Alex de Minaur, Achter im Race, müsste das Turnier in Belgrad gewinnen. Und Andrej Rublev, Neunter im Race, bräuchte eine Turniersieg in Metz. Erst wenn das alles passiert, würde Novak Djokovic noch auf den neunten Rang im Race abrutschen.

„Es würde mich überraschen, wenn er in Turin spielt“, urteilte nun der britische Ex-Profi Greg Rusedski im Tennis Channel. „Die Off-Season ist für ihn sehr wichtig, und je länger sie dauert, desto besser wird er 2025 ins neue Jahr starten.“ Rusedski wagte auch einen Ausblick in die neue Saison 2025: „Für mich ist Novak, wenn er hundertprozentig gesund ist und fit ist, ein Kandidat für den Sieg bei jedem Major. Man darf Novak nicht unterschätzen. Gesundheit ist dein Reichtum, je älter du wirst, desto schlauer musst du werden, und er weiß das.“

Womöglich ist es tatsächlich sinnvoll aus der Sicht von Djokovic, die ATP-Finals 2024 zu skippen, um mit frischer Kraft in die Saison 2025 zu starten. Auf seiner verrückten Rekordjagd während der letzten Jahre fehlt nämlich noch ein Bestwert: Mit seinem 25. Grand Slam-Titel, den er schon in Melbourne 2025 gewinnen könnte, würde er an Margaret Court vorbeiziehen und alleiniger Grand Slam-Rekordsieger werden. Zudem wäre ein Sieg bei den Australian Open 2025 sein 100. Profititel.

Serbische Medien berichten nun, dass sich Novak Djokovic „bald“ zu den ATP Finals 2024 äußern wird. Niemand rechtet dort noch mit einer Zusage. Fest eingeplant ist dagegen sein Trip nach Malaga zu den Davis Cup-Finals. Nicht, weil Djokovic dann für Serbien an den Start gehen wird. Nein, die Serben schafften es nicht unter die besten achten Teams der Saison zu kommen. Djokovic wird in Malaga sein, um seinen langjährigen Rivalen Rafael Nadal in den Ruhestand zu verabschieden.