Zeichen für Australian Open: Djokovic für ATP Cup gemeldet

Sydney (SID) – Nach großen Zweifeln deuten erste Zeichen auf einen Start von Tennisstar Novak Djokovic bei den Australian Open hin. Der Grand-Slam-Rekordchampion, der sich zuletzt nicht klar zu seinem Impfstatus und einer Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres äußern wollte, steht auf der Meldeliste für das serbische Team beim ATP Cup (ab 1. Januar) in Sydney.

Das teilten die Organisatoren des Vorbereitungsturniers auf die Australian Open (ab 17. Januar) am Dienstag mit. In Melbourne, wo der Weltranglistenerste Djokovic mit neun Titeln Rekordsieger ist, dürfen laut Vorgaben des Bundesstaats Victoria nur geimpfte Tennisprofis aufschlagen. Der Serbe war zuletzt Fragen nach seinem Impfstatus und seiner Titelverteidigung bei den Australian Open ausgewichen. Sein Vater hatte im serbischen Fernsehen von „Erpressung“ gesprochen.

Das deutsche Team wird beim ATP Cup von Olympiasieger Alexander Zverev angeführt. Zverev hatte jüngst beim Davis Cup auf eine Teilnahme verzichtet. Neben dem Weltranglistendritten stehen Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie die Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz in der Mannschaft. Vorrundengegner sind in Gruppe C Kanada, Großbritannien und die USA. Der Gruppensieger qualifiziert sich fürs Halbfinale.

ATP Cup draw looking goooood!

France got replaced by US, as Monfils didn’t sign in for the event.

Nadal also out, so Spain isn’t one of the top seeds and ended in Serbia’s group. pic.twitter.com/Nqlx49mXAg

— José Morgado (@josemorgado) December 7, 2021