Zverev im Halbfinale von Rom wieder gegen Tsitsipas

Rom (SID) – Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht im Halbfinale des Sandplatzmasters in Rom. Der 25-Jährige aus Hamburg gewann gegen den Chilenen Cristian Garin souverän mit 7:5, 6:2 und spielt am Samstag gegen den Stefanos Tsitsipas um den Einzug ins Endspiel.

Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Rivalen in dieser Sandplatzsaison. Im Halbfinale von Monte Carlo hatte sich der Grieche durchgesetzt, in Madrid revanchierte sich Zverev mit seinem ersten Erfolg auf Asche über den Vorjahresfinalisten von Roland Garros. Das zweite Halbfinale bestreiten der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) und der Norweger Casper Ruud.

Nach drei Siegen über ungesetzte Spieler ist Tsitsipas die erste hohe Hürde für Zverev in Rom. Mit seiner Leistungssteigerung gegen Garin war er am Freitag zufrieden. „Es war vielleicht nicht immer das schönste Tennis“, sagte er, „aber ich habe meinen Job erledigt.“

2017 hatte Zverev in Rom triumphiert, in diesem Jahr wartet er noch immer auf den ersten Turniersieg, kommt vor den French Open in Paris (ab 22. Mai) aber besser in Form. Nach dem Endspiel in Madrid am vergangenen Sonntag fehlt auch im Foro Italico nicht mehr viel zum ersehnten Titel.

Gegen Garin, der alle seine fünf Turniersiege auf der ATP-Tour auf Sand geholt hat, war es zu Beginn ein zähes Ringen. Nach dem hart umkämpften ersten Satz zog Zverev jedoch davon, verwandelte nach 1:51 Stunden seinen ersten Matchball und bleibt im Turnierverlauf ohne Satzverlust.