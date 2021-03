Zverev und Koepfer im Viertelfinale von Acapulco

Köln (SID) – Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Acapulco das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistensiebte setzte sich gegen den Serben Laslo Djere mit 6:4, 6:3 durch. Nun trifft er auf den an Position acht gesetzten Norweger Casper Ruud.

„Ich habe extrem schlampig angefangen, mit einer Menge unforced errors“, sagte Zverev. „Je länger das Match dauerte, desto besser habe ich aber gespielt. Wenn ich in einen Rhythmus komme, fühle ich mich sehr wohl auf dem Platz. So war es heute.“

Ebenfalls in der Runde der besten Acht steht Dominik Koepfer nach seinem durchaus überraschenden 6:4, 6:2 gegen den früheren Wimbledonfinalisten Milos Raonic. Koepfer, die Nummer 71 der Welt, spielt nun gegen den Briten Cameron Norrie um den Einzug ins Halbfinale bei dem mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Turnier.

Quarter-finals set in Acapulco!

🇬🇷 Tsitsipas v. Auger-Aliassime 🇨🇦

🇮🇹 Musetti v. Dimitrov 🇧🇬

🇬🇧 Norrie v. Koepfer 🇩🇪

🇳🇴 Ruud v. Zverev 🇩🇪

Who wins from here? 🏆 #AMT2021

— ATP Tour (@atptour) March 18, 2021