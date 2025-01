Zverev vs. Sinner: Australian-Open-Finale auch auf RTL

Das Endspiel bei den Australian Open zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner wird neben Eurosport auch auf RTL übertragen.

Tennisfans aufgepasst! Das Finale bei den Australian Open 2025 zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner wird live im Free-TV nicht nur wie gewohnt bei Eurosport übertragen, sondern zusätzlich auch auf RTL. Der Privatsender aus Kölner sicherte sich die Co-Rechte für das erste Grand-Slam-Endspiel mit deutscher Beteiligung in Melbourne seit dem Sieg von Angelique Kerber im Jahr 2016. Die Übertragung auf RTL startet am Sonntag um 9 Uhr mit Moderatorin Laura Papendick und dem Experten Philipp Kohlschreiber. „Kohli“ wird das Finale zwischen Zverev und Sinner dann ab 9:30 Uhr an der Seite von Kommentator Elmar Paulke begleiten.

Zverev: „Vielleicht ist es Zeit für mich, ein bisschen Glück zu haben”

Alternativ läuft das Finale der Australian Open wie gewohnt bei Eurosport, discovery+ und dem Streaming-Anbieter DAZN. Kommentiert wird das Endspiel auf Eurosport von Matthias Stach und Boris Becker. Zverev will in die Fußstapfen von Becker treten, der als letzter Herrenspieler aus Deutschland bei den Australian Open 1996 ein Grand-Slam-Turnier gewann. Seine ersten beiden Grand-Slam-Finals hatte Zverev jeweils in fünf Sätzen verloren – bei den US Open 2020 und bei den French Open 2024.

„Vielleicht ist es Zeit für mich, ein bisschen Glück in einem Grand-Slam-Finale zu haben. Zwischen meinem ersten und dem zweiten Finale war die Pause mit vier Jahren zu lang. Je regelmäßiger man in solchen Situationen ist, desto wohler fühlt man sich auch. Dann wird es Normalität. Ich hoffe, dass es auch am Sonntag so für mich sein wird”, sagte Zverev über sein drittes Grand-Slam-Finale.