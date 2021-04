Fit auf dem Tennisplatz: Aufwärmen mit den Profis – Teil 2

Die Übung aktiviert die Beinrückenseite und die Gesäßmuskulatur. Man startet in Rückenlage. Der Oberkörper liegt flach auf der Matte, die Armesind ausgestreckt an den Körperseiten, die Beine angewinkelt. Dann wird das Gesäß so angehoben, dass der untere Rücken, das Gesäß und die Oberschenkel eine gerade Linie bilden. Den Po drückt man zusammen. Um einen optimalen Effekt zu erzielen, liegt die Belastung auf den Fersen. So verharrt man zehn Sekunden, bis man das Gesäß wieder senkt. Die Bewegung entsteht nur aus dem Po und den Beinen.

Durchführung: Zehn bis 15 Wiederholungen.

7. Flexible Wirbelsäule