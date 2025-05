Gewinnspiel: 3×2 Tickets für das ATP-Turnier in Stuttgart

Vom 7. bis 15. Juni findet das ATP-Turnier in Stuttgart statt. Wir verlosen 3×2 Tickets für den Pfingstmontag, 9. Juni, bei den Boss Open.

Die Rasensaison gehört für viele Tennisfans zum Highlight des Jahres. Zu diesem Anlass gibt es die Chance, live dabei zu sein, wenn die Weltelite des Herrentennis beim ATP-Turnier in Stuttgart aufschlägt!

Wie ist das Teilnehmerfeld beim ATP-Turnier in Stuttgart?

Das beste Teilnehmerfeld seit langer Zeit beim ATP-Turnier in Stuttgart wird vom Weltranglisten-Zweiten Alexander Zverev angeführt. Mit dem deutschen Lokalmatador sowie dem US-Amerikaner Taylor Fritz und dem Italiener Lorenzo Musetti, der einen überragenden Start in die laufende Saison hingelegt hat, schlagen gleich drei Top-Ten-Stars bei den Boss Open 2025 auf.

Hinzukommt ein US-Trio um Tommy Paul, Ben Shelton und Frances Tiafoe, dem auf dem Stuttgarter Rasen ebenfalls viel zuzutrauen ist. So hat sich Tiafoe im Jahr 2023 mit seinem Triumph in einem denkwürdigen Finalthriller gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff bereits in die Siegerliste der Boss Open eingetragen. Dem Kreis der acht gesetzten Spieler gehören im Moment auch noch die beiden Kanadier Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov an.

Wer bekommt Wildcards für das ATP-Turnier in Stuttgart?

Zwei Wildcards sind bereits vergeben. Diese erhalten Jan-Lennard Struff und das brasilianische Super-Talent Joao Fonseca. „Struffi hat in Stuttgart sehr viele Fans und das Turnier stets großartig unterstützt. Daher steht es außer Frage, dass er eine Wildcard bekommen wird“, betont Turnierdirekor Edwin Weindorfer. Auch die deutsche Zukunftshoffnung Justin Engel wird dank einer Wildcard entweder in der Qualifikation oder im Hauptfeld am Weissenhof dabei sein.

Joao Fonseca wird in diesem Jahr seine Stuttgart-Premiere feiern. Der Gewinner der ATP-NextGen-Finals 2024 hat in seiner brasilianischen Heimat spätestens mit dem Turniersieg in Buenos Aires im Februar dieses Jahres Erinnerungen an sein großes Idol und Brasilien-Star Gustavo Kuerten wachwerden lassen. „Joao Fonseca ist eine der heißesten Zukunftsaktien auf der ATP-Tour. Wo er spielt, zieht er die Fans in seinen Bann – und das wird auch bei den Boss Open so sein“, ist Weindorfer überzeugt.

