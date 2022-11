Gewinnspiel: Signierte Hefte von Zverev & Co.

tennis MAGAZIN verlost handsignierte Hefte von der deutschen Davis Cup-Mannschaft. Zum Mitmachen müsst ihr lediglich das Teilnahmeformular ausfüllen.

Sie haben es geschafft: das deutsche Davis Cup-Team qualifizierte sich über die Gruppenspiele in Hamburg für die Davis Cup-Finals in Malaga Ende November. Trotz des kurzfristigen Ausfalls der deutschen Nummer eins Alexander Zverev konnte die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann drei Siege einholen.

Im Rahmen der Gruppenspiele in der Hansestadt hat tennis MAGAZIN Zverev & Co. zu einem lockeren Gespräch getroffen. Die Jungs haben verraten, wer im Team am besten kocht, am lautesten schnarcht und am faulsten ist. Zverev erzählte die Gründe, weshalb er immer zu spät kommt. Oscar Otte versorgte alle mit einer kleinen Gesangseinlage. Und Kevin Kraweitz begründete, wieso es manchmal klug sein kann, faul zu sein.

Außerdem hat das Team seine Unterschriften auf einigen tennis MAGAZIN-Ausgaben hinterlassen. Genau diese verlosen wir jetzt unter unseren Lesern. Wer ein handsigniertes Heft mit den Autogrammen von Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Tim Pütz und Kevin Krawietz gewinnen möchte, muss einfach das untenstehende Teilnahme-Formular ausfüllen.