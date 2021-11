ATP Finals: Titelverteidiger Medwedew wendet Auftaktpleite ab

Turin (SID) – Titelverteidiger Daniil Medwedew hat bei den ATP Finals in Turin einen Fehlstart mit einiger Mühe verhindert. Der an Nummer zwei gesetzte US-Open-Sieger aus Russland bezwang in seiner ersten Vorrundenpartie den Außenseiter Hubert Hurkacz (Polen) mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Beide sind in der Roten Gruppe auch Gegner von Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg), der am Sonntagabend (21.00 Uhr/Sky) gegen den Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini aus Italien startet.

Medwedew ist beim Saisonfinale der acht Jahresbesten nach dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) der heißeste Titelanwärter. Nach zwölf Jahren in London, wo der Russe in der vergangenen Saison mit einem Endspielsieg gegen Dominic Thiem (Österreich) triumphiert hatte, finden die ATP Finals erstmals in Turin statt.