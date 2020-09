ATP-Masters in Rom: Koepfer schlägt Monfils und steht im Achtelfinale

Rom (SID) – Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) ist beim ATP-Masters in Rom überraschend ins Achtelfinale eingezogen. In seinem ersten Duell mit dem Franzosen Gael Monfils setzte sich Köpfer nach 1:31 Stunden mit 6:2, 6:4 durch. In der Runde der letzten 16 trifft der 26-Jährige im Duell zweier Qualifikanten auf Lorenzo Musetti (Italien), der den Japaner Kei Nishikori ebenfalls unerwartet 6:3, 6:4 bezwang.

Kurios wurde es Anfang des zweiten Satzes beim Stand von 1:0 für Koepfer: Mitten im Ballwechsel fiel das Flutlicht auf dem Court Pietrangeli aus, die Partie wurde unterbrochen und nach einem Courtwechsel auf dem Grandstand fortgesetzt. Die Begegnung war schon zu Matchbeginn kurz unterbrochen worden, weil es Löcher auf dem Platz gab.

Bereits in der ersten Runde hatte Koepfer, Weltranglisten-97., den favorisierten Australier Alex de Minaur (ATP-27.) bezwungen. Koepfer ist der letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff (Warstein) war zum Auftakt an Federico Coria aus Argentinien gescheitert.

Rom gilt als ein Härtetest für die French Open, die am 27. September beginnen.