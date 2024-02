ATP-Ranking: Novak Djokovic bricht nächsten Rekord

Es ist zwar noch nicht offiziell kommuniziert von der ATP, doch es ist bereits fix. Novak Djokovic wird Roger Federer als den ältesten Weltranglistenersten ablösen.

Es gibt mittlerweile kaum einen Rekord auf der ATP-Tour, den Novak Djokovic nicht hält. Zahlreiche Bestmarken von Roger Federer hat der „Djoker“ inzwischen pulverisiert, unter anderem den Rekord für die meisten Wochen als Weltranglistenerster. Federers 310 Wochen an der Spitze schienen zunächst in Stein gemeißelt zu sein, ehe Djokovic locker an seinem ewigen Widersacher vorbeizog. In dieser Woche verbringt der Serbe seine 414. Woche als Nummer eins der Welt. Zum Vergleich: Das sind demnächst doppelt so viele Wochen auf dem Weltranglistenthron wie Rafael Nadal (209 Wochen).

ATP-Ranking: Federer verliert nächsten Rekord an Djokovic

Einen weiteren Ranglistenrekord wird Djokovic in wenigen Wochen definitiv brechen, auch wenn die ATP dies noch nicht offiziell kommuniziert hat – und zwar den Rekord als ältester Weltranglistenerster. Diesen hält derzeit noch Federer. An seinem letzten Tag als Nummer eins, am 24. Juni 2018, war der Schweizer 36 Jahre und 320 Tage alt. Djokovic, der am 22. Mai seinen 37. Geburtstag feiert, wird sich auch diesen Federer-Rekord mit der Veröffentlichung des ATP-Rankings am 1. April 2024 holen.

Aber Moment mal! Bis dahin stehen doch noch zwei große Turniere, die 1000er-Events in Indian Wells und Miami, an! Ja, das stimmt. Deshalb hat tennis MAGAZIN nachgerechnet und kommt zu dem Ergebnis, dass Djokovic bis zum 1. April 2024 nicht von der Weltranglistenspitze verdrängt werden kann. Am 6. April wird der Serbe dann 36 Jahre und 321 Tage alt sein. Er kann also bereits den Schampus für seinen nächsten Rekord kaltstellen. Das liegt vor allem daran, dass Djokovic die Turniere in Indian Wells und Miami 2023 nicht spielte, da es zu diesem Zeitpunkt noch Einreisebeschränkungen für gegen Corona ungeimpfte Personen in den USA gab. Dazu zählte Djokovic.

Indian Wells und Miami: Djokovic kann nur Punkte gewinnen

Vor Beginn des Turniers in Indian Wells liegt Djokovic bei 9.885 Punkten im ATP-Ranking (Alacaraz: 8.805, Sinner: 8.270, Medvedev: 8.015). Da er weder in Indian Wells noch in Miami letztes Jahr antrat, wird er in der Weltrangliste keine Punkte verlieren. Er kann bei beiden Events nur Punkte dazugewinnen. Da seine Konkurrenten Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Daniil Medvedev im Vorjahr in Indian Wells und Miami fleißig gepunktet haben , kann keiner aus diesem Trio in den nächsten Wochen an Djokovic vorbeiziehen.

Alcaraz (Titel Indian Wells, Halbfinale Miami; 1.360 Punkte zu verteidigen), Sinner (Halbfinale Indian Wells, Finale Miami; 960 Punkte zu verteidigen) und Medvedev (Finale Indian Wells, Titel Miami; 1.600 Punkte zu verteidigen) können nicht genügend Punkte auf ihr Konto addieren, um Djokovic den Rekord als älteste Nummer eins der Welt zu verbauen. Heißt: Selbst wenn Djokovic in Indian Wells und Miami jeweils sein Auftaktmatch verlieren sollte, was kaum vorstellbar ist, könnte er nicht von Alcaraz, Sinner oder Medvedev überholt werden. Dazu sind die Punkteabstände in der Weltrangliste zu groß.

Weltranglistenpunkte der Top 4

Deshalb ist Novak Djokovic mindestens bis Anfang April 2024 nicht als Nummer 1 der Welt zu verdrängen.

Spieler Punkte vor

Indian Wells zu verteidigende Punkte

(Indian Wells & Miami) Maximalpunkte bei 2 Turniersiegen (Indian Wells & Miami) Maximalgesamtpunkte

nach Miami Djokovic 9.885 0 2.000 11.885 Alcaraz 8.805 1.360 640 9.445 Sinner 8.270 960 1.040 9.310 Medvedev 8.015 1.600 400 8.415

Uneinholbar: Selbst wenn Carlos Alcaraz das „Sunshine-Double“ holen und Djokovic in Indian Wells und Miami früh verlieren sollte, wäre der Serbe nach den beiden US-1000er-Turnieren nicht vom Weltranglistenthron zu verdrängen.

In der aktuellen Jahresweltrangliste, die bislang nur die Monate Januar und Februar umfasst, steht Djokovic übrigens nur auf Platz vier mit 860 Punkten. In dieser Rangliste liegt Australian-Open-Sieger Jannik Sinner mit 2.500 Punkten deutlich vorne. Die Chancen, dass Djokovic im Frühjahr oder Sommer seinen Platz an der Sonne an Sinner verlieren wird, sind gegeben. Doch bis es dazu kommt, wird der unersättliche „Djoker“ seinen Ranglistenrekord weiter in schwindelerregende Sphären erhöhen.