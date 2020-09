Auch Kohlschreiber verpasst die zweite Runde in New York

New York (SID) – Routinier Philipp Kohlschreiber ist bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden. Der 36 Jahre alte Augsburger, der beim Grand-Slam-Turnier in New York schon fünfmal das Achtelfinale erreicht hatte, verlor sein Auftaktmatch gegen den Kanadier Vasek Pospisil mit 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7). Pospisil hatte zuletzt neben dem Weltranglistenersten Novak Djokovic als treibende Kraft hinter der Gründung einer neuen Spielergewerkschaft für Aufsehen gesorgt.

Von den zehn in Flushing Meadows gestarteten Deutschen stehen damit nur vier in der zweiten Runde. Bei den Damen kämpfen die dreimalige Major-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) am Mittwoch (Ortszeit) im direkten Duell um den Einzug in Runde drei, bei den Herren sind Alexander Zverev (Hamburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) noch im Turnier.