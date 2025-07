August Holmgren – 10 Fakten zur großen Wimbledon-Überraschung

August Holmgren sorgt in Wimbledon für Aufsehen: Völlig überraschend steht der dänische Qualifikant in der dritten Runde. Wir stellen ihn euch etwas genauer vor.

1. Hintergrund

August Holmgren wurde am 22.04.1998 in Espergaerde (Dänemark) geboren und ist nun 27 Jahre alt. Seine Eltern heißen Allan und Anette, seine drei Geschwister Nikolaj, Nina und Alberte. Holmgren stand schon mit vier Jahren das erste Mal auf dem Tennisplatz. Gemeinsam mit seinem Vater hat er versucht, so viele Ballwechsel wie möglich zu spielen.

2. Juniorenkarriere

Bis 2016 spielte Holmgren auf der ITF-Junioren-Tour. Dort konnte er mit Rang 78 seine höchste Weltranglistenposition erreichen. Für die Teilnahme an einem Junioren-Grand-Slam hat es allerdings nie gereicht.

3. College-Tennis

Von 2017 bis 2022 studierte der Däne an der University San Diego Theaterwissenschaften. Er schloss sein Studium erfolgreich mit dem Bachelor ab. Nebenbei spielte Holmgren College-Tennis. 2022 stand er bei den NCAA-Championships im Einzelfinale. Das verlor er allerdings gegen niemand geringeren als Ben Shelton. Sein Coach am College, Ryan Keckley, schwärmte über Holmgren: „Es ist eine Herausforderung für mich, einen anderen Stipendiaten zu finden, der August Holmgrens Arbeitsmoral und Liebe zum Tennis erreicht. Ich spreche hier von meiner gesamten Laufbahn. Seine Energie und sein Charisma sind unantastbar. Mit jedem Training macht er sich selbst und alle, die mit ihm spielen, besser. Es gibt einen Grund, warum er seit seinem zweiten Studienjahr Kapitän ist.“

4. Davis Cup

2017 gab Holmgren sein Debüt im dänischen Davis Cup-Team, als es zum Auswärtsspiel nach Norwegen ging. Holmgren gewann sein Match. Danach wurde er zunächst nicht mehr eingesetzt. Seit 2021 spielt er aber regelmäßig für Dänemark. Im Einzel hat er inzwischen sieben von zehn Matches gewonnen. Im Doppel kann er zwei Siege vorweisen. 2024 trug Holmgren maßgeblich dazu bei, dass sich Dänemark über die Play-Offs für die sogenannte „Qualifier“-Runde 2025 qualifizieren konnte. 2025 schlug Dänemark in der ersten Runde Serbien – nach einem 0:2-Rückstand. Holmgren gehörte allerdings nicht zum Team. Mit Holger Rune und Elmar Möller ist Dänemark aktuell gut besetzt. In der zweiten Runde trifft das dänische Team im September auf Spanien – dann womöglich wieder mit Holmgren.

5. ATP-Turnier in San Diego

Sein erstes und bisher einziges ATP-Turnier spielte er 2021 in San Diego. Er bekam für die Qualifikation eine Wildcard und konnte in der ersten Runde die damalige Nummer 75 der Welt Jordan Thompson schlagen – das vor dem Wimbledon-Turnier 2025 der größte Sieg seiner Karriere. Als Lucky Loser schaffte es Holmgren damals sogar ins Hauptfeld, wo er dann allerdings Grigor Dimitrov unterlag.

6. Erfolge auf der Challenger-Tour

Nach seinem Studium spielte Holmgren viele Challenger-Turniere. Er brauchte etwas Anlaufzeit und musste viele Erstrundenniederlagen einstecken. 2024 gelang ihm dort dann aber der Durchbruch: Er gewann die Challenger-Turniere in Pozoblanco und Porto und erreichte daraufhin mit Weltranglistenposition 163 sein höchstes Ranking.

7. Spielweise

August Holmgren ist Rechtshänder und dominiert das Spiel gerne mit seiner Vorhand. Seine Rückhand spielt er einhändig. Er behauptet von sich selbst, dass Sand sein Lieblingsbelag ist. Seine beiden Challenger-Titel gewann er allerdings auf Hartplatz. Als aggressiver Spieler setzt er voll auf Offensive.

8. August Holmgren privat

In seiner Freizeit spielt der 27-Jährige gerne Tischtennis und geht Surfen. Er geht gerne ins Kino und schaut sich vor allem Filme mit Jonny Depp an. Außerdem verriet er, dass er seine flexiblen Augenbrauen als sein besonderes Talent bezeichnen würde.

9. Treuer Coach

Holmgren arbeitet bereits seit seinem zehnten Lebensjahr mit seinem aktuellen Coach Jonas Svendsen zusammen. Nur zu College-Zeiten war die Trainer-Spieler-Beziehung unterbrochen.

10. Wimbledon 2025

Als Holmgren nach Wimbledon reiste, hatte er in seiner kompletten Laufbahn erst ein Match auf Rasen bestritten – in der Quali vom Challenger-Turnier in Nottingham. Holmgren verlor seine Gras-Premiere glatt gegen Ugo Blanchet. In der Wimbledon-Qualifikation ging es in jedem Match über die volle Distanz. In den ersten beiden Runden lag er jeweils mit einem Satz und einem Break zurück. Im Quali-Finale schlug der Däne Yosuke Watanuki in einer irren Partie, in der er drei Matchbälle abwehren musste, mit 6:4, 6:7, 3:6, 7:6, 7:6. Er stand somit erstmals in einem Grand-Slam-Hauptfeld.

Simply INCREDIBLE. World No.192 August Holmgren beats No.21 seed Tomas Machac after nearly five hours of play on his first appearance in a Grand Slam main draw. Just look at what it means to the Dane 🇩🇰 #Wimbledon pic.twitter.com/lUiRZJD4nB — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2025

Ohne viel Probleme besiegte er dann in der ersten Hauptfeldrunde Quentin Halys in drei Sätzen. In der zweiten Runde wartete dann mit Tomas Machac ein gesetzter Spieler – in vier Tiebreaks und fünf Sätzen konnte der Däne aber auch ihn schlagen. Wieder musste Holmgren drei Matchbälle abwehren, als er 1:2 nach Sätzen, 4:5 und 0:40 hinten lag. „Da kann ich manchmal wie ein großer Idiot aussehen, wie im zweiten Satz, als ich im Tiebreak drei Doppelfehler gemacht habe. Oder wie ein Sieger, als mir am Ende die Rückhand die Linie entlang gelungen ist.“sagte Holmgren über sein offensives Spiel in entscheidenden Momenten. 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, 7:6 lautet das verrückte Endergebnis, das ihm den größten Sieg seiner bisherigen Karriere einbrachte. In der nächsten Runde wartet Alex de Minaur. „Ich sehe nicht ein, warum da alles aufhören sollte“, sagte der Däne selbstbewusst.