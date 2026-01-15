Australian Open 2026: Das sind die deutschen Spiele in der ersten Runde

Acht deutsche Tennisprofis spielen bei den Australian Open 2026 im Hauptfeld. Das sind ihre Gegnerinnen und Gegner in der ersten Runde in Melbourne.

Das Hauptfeld bei den Australian Open 2026 startet am Sonntag, 18. Januar. Acht deutsche Profis schlagen in Melbourne auf – jeweils vier Damen und Herren. Spannend ist wie immer, welche Gegner die deutschen Spielerinnen und Spieler zum Auftakt zugelost bekommen. Aus deutscher Sicht verlief die Auslosung zufriedenstellend. Die sieben ungesetzten Deutschen neben dem an drei gesetzten Alexander Zverev sind von einem dicken Brocken in der ersten Runde verschont geblieben.

Die deutschen Erstrundenspiele bei den Australian Open im Überblick

Herren

Alexander Zverev (3) vs. Gabriel Diallo (Kanada)

Für den Vorjahresfinalisten starten die Australian Open mit einer kniffligen Aufgabe. Diallo ist die Nummer 41 im ATP-Ranking und einer der Aufsteiger des Jahres 2025. Der 24-Jährige gewann letztes Jahr seinen ersten ATP-Titel. Für Zverev ist es das erste Duell gegen Diallo, der jedoch keinen guten Saisonstart hatte.

Daniel Altmaier vs. Marin Cilic (Kroatien)

Für die deutsche Nummer zwei kommt es zu einem Duell mit einem Altmeister. Cilic, 37 Jahre, stand 2018 im Finale der Australian Open. 2014 gewann der Kroate die US Open. Altmaier und Cilic standen sich auf der ATP zuvor noch nie gegenüber.

Jan-Lennard Struff vs. Vit Kopriva (Tschechien)

Akzeptable Auslosung für Struff, der bei den Grand-Slam-Turnieren in der Vergangenheit häufig Pech hatte. Mit dem Tschechen Kopriva, gegen den er zum ersten Mal spielen wird, hat er einen schlagbaren Gegner. In der zweiten Runde könnte es dann gegen Taylor Fritz gehen.

Yannick Hanfmann vs. Zachary Svajda (USA)

Hanfmann wäre normalerweise als Topgesetzter in der Qualifikation am Start gewesen. Dank der Absage des Finnen Emil Ruusuvuori rutschte er vor Beginn der Qualifikation noch ins Hauptfeld. Nun wartet ein Qualifikant. Gegen den US-Amerikaner Svajda geht Hanfmann sogar als Favorit ins Match. Sollte er sein Erstrundenmatch gewinnen, wartet voraussichtlich in der zweiten Runde die Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz.

Damen

Eva Lys vs. Sorana Cirstea (Rumänien)

Für die deutsche Nummer eins bei den Damen steht zum Auftakt ein Duell gegen einen Routinier auf dem Programm. Die Rumänin Sorana Cirstea, 35 Jahre alt, spielt ihre letzte Saison und wird bei ihrem letzten Start in Melbourne sicherlich besonders motiviert sein. Das einzige Duell zwischen den beiden gewann Lys im Jahr 2023. Lys hat nach ihrem überraschenden Einzug ins Achtelfinale im Vorjahr als Lucky Loser einige Weltranglistenpunkte zu verteidigen. In Runde zwei winkt ein Duell mit der zweimaligen Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka.

Tatjana Maria vs. Petra Marcinko (Kroatien)

Maria ist mit 38 Jahren die zweitälteste Spielerin im Hauptfeld nach Venus Williams (45 Jahre, Wildcard bekommen) und hat eine gute Auslosung erwischt. Sie spielt gegen die Kroatin Petra Marcinko, gegen die sie das bislang einzige Duell vor einem Jahr gewonnen hat. Auch in der zweiten Runde würde keine der hochgesetzten Spielerinnen warten. Es ginge entweder gegen Sofia Kenin oder Peyton Stearns (beide USA).

Laura Siegemund vs. Liudmila Samsonova (18/Russland)

Die 37-jährige Siegemund, nach Venus Williams und Landsfrau Maria die drittälteste Spielerin in der Damenkonkurrenz, hat eine gesetzte Spielerin in der ersten Runde erwischt. Die Russin Liudmila Samsonova, an 18 gesetzt, gilt als Wundertüte. Es ist bereits das fünfte Duell zwischen den beiden. Gutes Omen für Siegemund: Die letzten beiden Duelle hat sie gewonnen

Ella Seidel vs. Oksana Selekhmteva (Russland)

Ella Seidel spielt in Melbourne ihr drittes Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier. Die Hamburgerin, Nummer 78 der Welt, darf sich über eine schlagbare Gegnerin freuen. Die Aussichten auf ihren ersten Grand-Slam-Matchsieg stehen ordentlich. Ihre Gegnerin, Oksana Selkhmteva ist im WTA-Ranking hinter ihr rangiert, auf Platz 98.