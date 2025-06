Bad Homburg Open 2025: Alle Infos zu Teilnehmerinnen, Spielplan, Preisgeld

Vom 21. bis 28. Juni 2025 finden die Bad Homburg Open statt. Das Rasenturnier ist der letzte große Härtetest vor dem Rasen-Klassiker in Wimbledon.

Mit gleich sechs Spielerinnen aus den Top 10 verspricht das Turnier auf dem Gelände des TC Bad Homburg erneut internationales Flair und hochklassige Matches.

Austragungsort, Datum & Rahmeninfos zu den Bad Homburg Open 2025

Das Turnier findet mitten im Kurpark der Stadt auf dem Gelände des TC Bad Homburg statt. Neben zwei kleineren Courts bietet der Spielbank Bad Homburg Centre Court Platz für 3.500 Zuschauer. Nach der Premiere im Vorjahr findet das Turnier in diesem Jahr zum zweiten Mal als Turnier der Kategorie WTA 500 statt.

Austragungsort: TC Bad Homburg im Kurpark Bad Homburg

Datum: 21. – 28. Juni 2025

Kategorie: WTA 500

Belag: Rasen

Titelverteidigerin: Diana Shnaider

Spielplan der Bad Homburg Open 2025

21. Juni: Qualifikation

22. Juni: Qualifikation & 1. Runde

23. Juni: 1. Runde

24. Juni: Achtelfinale

25. Juni: Achtelfinale

26. Juni: Viertelfinale

27. Juni: Halbfinale

28. Juni: Finale

Teilnehmerinnen & Setzliste

Das Feld der Teilnehmerinnen ist auch dieses Jahr hochkarätig besetzt. Die Setzliste wird von Jessica Pegula, Jasmine Paolini und Mirra Andreeva angeführt. Hinzu kommt die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatke sowie die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka, die eine Wildcard erhielt. Es nehmen insgesamt sechs Spielerinnen aus den Top 10 der WTA-Weltrangliste am Rasenturnier in Hessen teil.

Die Top 10 der Entry List:

Aus deutscher Sicht nehmen Tatjana Maria und Eva Lys per Wildcard am Turnier teil. Ein besonderes Augenmerk darf dabei auf Tatjana Maria gelegt werden: Sie dürfte nach ihrem grandiosen Titelgewinn im Londoner Queen’s Club voller Selbstbewusstsein in den Kurpark kommen. Laura Siegemund hat eine Wildcard für die Qualifikation erhalten.

Preisgeld & Punkteverteilung

Das Gesamtpreisgeld des Turniers beträgt umgerechnet ca. 964.500 Euro – Rekord. Die Siegerin des Turniers erhält 500 Weltranglistenpunkte, die weitere Verteilung folgt den WTA-Standards.

TV & Livestream

Das gesamte Turnier wird bei Sky und Tennis Channel DE im Stream übertragen. Sky zeigt ausgewählte Partien jedes Spieltages auch im TV. Eurosport beteiligt sich ebenfalls an der Übertragung und zeigt sowohl im TV als auch im Stream einzelne Partien der jeweiligen Turniertage.

Historie

Das Turnier im Kurpark Bad Homburg wurde erstmalig 2021 ausgetragen. Während es die ersten drei Jahre noch der WTA-250-Kategorie angehörte, findet es seit 2024 als WTA-500-Turnier statt. Die Turnierpremiere mündete damals direkt in einem Heimsieg: Angelique Kerber holte den Pokal.

Die Siegerinnen der letzten vier Jahre: