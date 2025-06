Berlin Tennis Open 2025: Alle Infos zu Teilnehmerinnen, TV, Preisgeld

Vor den Bad Homburg Open (21.–28. Juni) starten die Berlin Tennis Open vom 14.–22. Juni 2025 als erstes deutsches WTA-Rasenturnier im Vorfeld von Wimbledon.

Die Veranstaltung im LTTC „Rot-Weiß“ Berlin am Grunewaldsee ist ein echtes Highlight der Saison, ein WTA 500-Event mit starkem Rahmenprogramm und erstklassiger Besetzung.

Austragungsort, Datum & Rahmeninfos zu den Berlin Tennis Open 2025

Das Herzstück ist das Steffi-Graf-Stadion mit bis zu 7.000 Zuschauern, flankiert von zwei weiteren Rasenplätzen mit ca. 1.200 Sitzplätzen. Die großzügige Festival-Atmosphäre auf dem LTTC „Rot‑Weiß“ kommt ohne Eintrittsbarrieren zu den Nebenplätzen aus – ideal für Familien und Tennisfans. Das Gelände bietet zudem ein hervorragendes Rahmenprogramm mit Live-Musik, Food‑Ständen und Familienaktivitäten. Die Location präsentiert sich als echtes Sommer-Kulturfestival.

Mehr zum Turnier im Grunewald gibt es in unserer Mai-Ausgabe zu lesen: https://shop.jahr-media.de/de_DE/einzelhefte/tennis-magazin-05-2025/2178384.html

Austragungsort: Steffi-Graf-Stadion, Berlin

Datum: 14. – 22. Juni 2025

Kategorie: WTA 500

Belag: Outdoor-Rasen

Titelverteidigerin: Jessica Pegula

Spielplan der Berlin Tennis Open 2025

14.–15. Juni: Qualifikation

16–17. Juni: 1. Runde

18.–19. Juni: Achtelfinale

20. Juni: Viertelfinale

21. Juni: Halbfinale

22. Juni: Finale

Teilnehmerinnen & Setzliste

Das Teilnehmerinnenfeld der diesjährigen Berlin Tennis Open ist außergewöhnlich hochklassig besetzt: Angeführt von Aryna Sabalenka sind 15 Spielerinnen aus den Top 16 der Welt in der deutschen Hauptstadt am Start. Die Top 10 der Setzliste:

Aus deutscher Sicht hat die aktuell beste deutsche Spielerin, Eva Lys, bereits eine Wildcard sicher. Weitere Wildcardteilnehmerinnen sind Emma Raducanu und Naomi Osaka.

Preisgeld & Punkteverteilung

Das Gesamtpreisgeld des Turniers beträgt umgerechnet ca. 964.500 Euro – Rekord. Die Siegerin des Turniers erhält 500 Weltranglistenpunkte, die weitere Verteilung folgt den WTA-Standards.

TV & Livestream

Das gesamte Turnier wird bei Sky im TV übertragen. ServusTV überträgt das Turnier ebenfalls im TV, sowie auch per Stream. Außerdem bietet auch Tennis Channel DE eine Übertragung aller Matches per Livestream an.

Historie

In ihrer jetzigen Form existieren die Berlin Tennis Open erst seit 2020. Bis 2008 waren sie noch unter dem Titel der „German Open“ bekannt, die Rechte am Turnier wurden damals allerdings aufgrund finanzieller Probleme des katarischen Veranstalters verkauft. Zur damaligen Zeit wurde in Berlin noch auf Sand gespielt. Seit dem Comeback 2020 finden die Spiele nun auf Rasen statt.

Die Siegerinnen der letzten vier Jahre: