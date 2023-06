Bett1open 2023: Alle Infos zum WTA-Turnier in Berlin

Von Samstag, den 17. Juni, bis Sonntag, den 25. Juni, finden die bett1open in Berlin statt. Alle wichtigen Infos zum Turnier, Preisgeld, Spielerinnen und Streaming findet ihr hier.

WANN UND WO FINDET DAS WTA-TURNIER IN BERLIN 2022 STATT?

Das WTA-5ooer-Turnier wird auf der Anlage des LTTC „Rot Weiß“ e.V. Berlin ausgetragen. An Samstag, den 17. Juni, startet die Qualifikation. Die Hauptfeld-Matches werden ab dem 19. Juni, einem Montag, gespielt. Die deutsche Tennis-Ikone und 22-fache Grand Slam-Siegerin Steffi Graf ist Schirmherrin des Events und gleichzeitig Namensgeberin des Center Courts: das Steffi-Graf-Stadion. Barbara Rittner, eigentlich „Head of Women’s Tennis“ beim Deutschen Tennis Bund, fungiert in Berlin als Turnierdirektorin.

Bereits 1979 war Berlin erstmals Austragungsort eines WTA-Turniers, damals noch unter dem Namen „German Open“. Bis 2008 fand das Event auf Asche statt. Anschließend wurde es einige Jahre ruhig in der deutschen Hauptstadt: Seit 2009 wurde kein Turnier mehr ausgetragen. Erst 2021 folgte die Neuauflage des Klassikers unter neuem Namen auf Rasen: die bett1open. Das Turnier dient den Spielerinnen als Vorbereitung auf Wimbledon. Die Spielerinnen kämpfen in Berlin um ein Preisgeld von insgesamt 850.000 US-Dollar.

WELCHE SPIELERINNEN SIND BEIM WTA-TURNIER IN BERLIN 2022 AM START?

In diesem Jahr sind gleich einige Top-Ten-Spielerinnen am Start. Angeführt wird die Entry-List von Australian Open-Siegerin Aryna Sabalenka. Ebenfalls dabei sind Elena Rybakina, Caroline Garcia, Jessica Pegula, Coco Gauff und Vorjahres-Siegerin Ons Jabeur. Aus deutscher Sicht ist Sabine Lisicki am Start, sie erhielt eine Wildcard vom Veranstalter.

Bett1open: Titelverteidigerin und ehemalige Siegerinnen

Im vergangenen Jahr gewann Ons Jabeur den Titel. Im Endspiel profitierte sie von der Aufgabe von Belinda Bencic. Bencic erreichte schon 2021 das Endspiel, musste sich dort aber Liudmila Samsonova geschlagen geben.

Einzel

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2022 Ons Jabeur Belinda Bencic 6:3, 2:1 (Aufg.) 2021 Liudmila Samsonova Belinda Bencic 1:6, 6:1, 6:3

Doppel

Jahr Sieger-Team Finalistinnen Ergebnis 2022 Storm Sanders/ Katerina Siniakova Alize Cornet/Jil Teichmann 6:4, 6:3 2021 Victoria Azarenka/Aryna Sabalenka Nicole Melichar/Demi Schuurs 4:6, 7:5, 10:4

Wo wird das Turnier im TV übertragen?

Ab Montag, den 19. Juni, zeigt ServusTV täglich alle Hauptfeld-Matches von 11 bis 18 Uhr im FreeTV sowie im Stream ServusTV On.