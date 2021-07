Carreno Busta triumphiert in Hamburg

Hamburg (SID) – Pablo Carreno Busta hat das Finale des traditionsreichen Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich am Sonntag klar mit 6:2, 6:4 gegen den Serben Filip Krajinovic durch. Carreno Busta ist damit Nachfolger des Russen Andrey Rublev und der erste spanische Sieger in der Hansestadt seit Rafael Nadal 2015.

Die deutschen Profis hatten die heiße Phase des Turniers verpasst. Einzig Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Dominik Koepfer (Furtwangen) schafften es ins Achtelfinale, wo dann Schluss war. Letzter deutscher Sieger im Einzel an der Elbe war Michael Stich 1993.

Im Doppel gab es dagegen 2021 einen deutschen Sieger. Der Frankfurter Tim Pütz, der mit dem Neuseeländer Michael Venus an den Start gegangen war, gewann gegen den zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz und dessen rumänischen Partner Horia Tecau 6:3, 6:7 (3:7), 10:8. Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden Pütz und Krawietz Seite an Seite im Doppel aufschlagen.