Davis Cup: Deutschland fehlt nach Doppel-Erfolg ein Sieg

Trier (SID) – Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt im Duell gegen die Schweiz in Trier nur noch ein Sieg zur Qualifikation für die Gruppenphase im September. Andreas Mies und Tim Pütz gewannen am Samstag das Doppel mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 gegen Stan Wawrinka und Dominic Stricker und brachten die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) mit 2:1 in Führung. „Wir sind happy, dass wir einen Punkt für die Mannschaft holen konnten“, sagte Pütz und lobte die „Topstimmung hier in Trier“.

Im anschließenden Einzel ist es an Alexander Zverev, für die Entscheidung zu sorgen, der 25-Jährige trifft auf Marc-Andrea Huesler. Zverev hatte Deutschland am Freitag mit seinem Zweisatzerfolg gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Wawrinka im Spiel gehalten, nachdem zuvor Oscar Otte sein Auftakteinzel gegen Huesler in drei Sätzen verloren hatte.

Die deutschen Doppelspezialisten Mies und Pütz taten sich zu Beginn schwer – Wawrinka und Stricker brachten ihre Aufschlagspiele weitgehend ungefährdet über die Bühne. Der erfahrene Mies, zweimaliger French-Open-Sieger im Doppel, führte Deutschland in den Tiebreak, den die Schweizer aber mit 7:3 für sich entschieden.

Im zweiten Durchgang bissen sich Mies/Pütz in die Partie, steigerten ihr Niveau merklich und sicherten sich den Ausgleich. Der anschließende Entscheidungssatz wurde erneut zur engen Angelegenheit – beim Break zum 5:4 kochte die Halle.