French Open: Alcaraz im Eiltempo weiter

Wimbledonsieger Carlos Alcaraz ist nach seiner holprigen Vorbereitung mit einem souveränen Sieg in die French Open in Paris gestartet. Der Weltranglistendritte aus Spanien hatte in dieser Saison wegen einer Verletzung am rechten Unterarm auf Sand nur in Madrid aufgeschlagen. Bei seinem Comeback in Paris bezwang er J.J. Wolf aus den USA 6:1, 6:2, 6:1.

Alcaraz hatte seit Anfang April die Turniere in Monte-Carlo, Barcelona und Rom abgesagt. Vor Turnierbeginn in Roland Garros gab er aber leichte Entwarnung. „Es geht mir besser, ich schlage die Vorhand viel härter und mit mehr Intensität als zum Beispiel in Madrid. Ich denke manchmal noch daran, wenn ich schlage, daran muss ich in den nächsten Tagen im Training arbeiten“, sagte der zweimalige Grand-Slam-Sieger.

Alcaraz gehört zu den Favoriten auf den Titel beim zweiten Grand Slam des Jahres, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Im vergangenen Jahr hatte er in Paris das Halbfinale erreicht. Dort musste er sich von Krämpfen geplagt gegen den späteren Turniersieger Novak Djokovic geschlagen geben.