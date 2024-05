French Open: Marterer locker weiter

Maximilian Marterer hat für einen erfolgreichen Auftakt der deutschen Tennisprofis bei den French Open in Paris gesorgt. Der 28-Jährige aus Nürnberg gewann sein Erstrundenmatch gegen den Australier Jordan Thompson nach einer überzeugenden Leistung 6:3, 6:2, 6:0. Damit zog er zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder in die zweite Runde von Roland Garros ein. Damals war er überraschend ins Achtelfinale vorgestoßen und dort dann an Rafael Nadal gescheitert.

Marterer, Nummer 101 im Ranking, ist einer von 13 Deutschen im Hauptfeld des Sandplatz-Klassikers. In der zweiten Runde trifft er auf den Chilenen Alejandro Tabilo (Nr. 24) oder den belgischen Qualifikanten Zizou Bergs.

Sechs Matches mit deutscher Beteiligung waren am Sonntag angesetzt. Das mit Spannung erwartete Erstrundenmatch zwischen Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) und Rekordchampion Rafael Nadal (Spanien) steigt erst am Montagnachmittag. Vor dem Duell zwischen dem Olympiasieger und dem Sandplatzkönig sind ab 12.00 Uhr zwei Frauenmatches angesetzt.