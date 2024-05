Hamburg Open am Rothenbaum – Ein Muss für Tennisfans und Athleten

Willkommen bei den Hamburg Open 2024 – dem Tennis-Highlight des Sommers! Vom 13. bis 21. Juli erwarten euch großartige Spiele und eine einzigartige Stimmung am Rothenbaum.

Die Hamburg Open am Rothenbaum –Deutschlands traditionsreichstes Tennisturnier

Das Turnier am Rothenbaum ist ein unverzichtbarerer Pflichttermin für die besten Tennisspieler der Welt – insbesondere in diesem Sommer. Unmittelbar nach Wimbledon und mit idealem Abstand zu den Olympischen Spielen bieten die Hamburg Open eine einzigartige Gelegenheit, sich auf dem Weg Richtung Paris auf Sand mit der Konkurrenz zu messen – und noch können Sie dabei sein.

Der Ticketverkauf für die Hamburg Open läuft gut an. Für das Traditions-Event an der Hallerstraße wurden bereits über 25.000 Karten verkauft.

Jetzt Tickets sichern!

Frischer Wind bei den Hamburg Open: Tennium übernimmt erstmals die Ausrichtung des ATP-Turniers

In diesem Jahr wird die Ausrichtung der Hamburg Open erstmalig von Tennium, einem global agierenden Unternehmen mit Hauptsitz in Spanien und weiteren Niederlassungen weltweit und in Deutschland, übernommen. Als renommierter Veranstalter von High-Profile-Tennisevents trägt Tennium mit seiner Expertise und Leidenschaft für den Sport gezielt dazu bei, ein unvergessliches Tenniserlebnis in Hamburg zu schaffen.

Zusätzlich zu den sportlichen Höhepunkten erwartet Sie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Autogrammstunden Ihrer Lieblingsspieler, Themen- und Aktionstagen sowie weiteren attraktiven Veranstaltungen.

Top- Spieler bestätigen Teilnahme: Vorjahressieger Zverev sowie der Däne Rune haben ihre Teilnahme bereits bestätigt

Ein hochkarätiges Spielerfeld ist in Hamburg garantiert. In den vergangenen Jahren sind viele bekannten Namen, darunter Carlos Alcaraz, Holger Rune, Alexander Zverev und Rafael Nadal in Hamburg angetreten. Der Vorjahrssieger und gebürtiger Hamburger Zverev, der Däne Rune, sowie das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz haben ihre Teilnahme bereits für dieses Jahr bestätigt. Viele weitere Weltklasse-Spieler und hoffnungsvolle junge Talente dürften folgen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und seien Sie live dabei, wenn die besten Spieler der Welt aufeinandertreffen!

Jetzt Tickets sichern!