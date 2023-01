Hanfmann und Gojowczyk kämpfen um Australian-Open-Ticket

Hamburg (SID) – Bei den Australian Open in Melbourne werden mindestens vier deutsche Spieler in der Herrenkonkurrenz an den Start gehen. Der Karlsruher Yannick Hanfmann und der Münchner Peter Gojowczyk gewannen jeweils ihre Zweitrunden-Matches in der Qualifikation. Nun spielen sie im direkten Duell um den Einzug ins Hauptfeld.

Hanfmann kämpfte sich mit 6:7 (2:7), 6:3, 7:5 gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta durch. Gojowczyk bezwang den Australier Adam Walton 2:6, 6:2, 6:4. Über die Weltrangliste hatten sich bereits Alexander Zverev (Hamburg), Oscar Otte (Köln) und Daniel Altmaier (Kempen) die Teilnahme am ersten Grand Slam des Jahres gesichert. Jan Lennard-Struff (Warstein) steht ebenfalls im Quali-Finale. Er setzte sich mit 6:1 und xx gegen Emilio Gomez durch.

Bei den Frauen sind die aktuelle deutsche Nummer eins Jule Niemeier (Dortmund), Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau), Laura Siegemund (Metzingen) und Tamara Korpatsch (Hamburg) sicher dabei. Chancen über die Quali besitzt weiterhin die Hamburgerin Eva Lys.

Die Ergebnisse im Überblick:

Anna-Lena Friedsam vs. Asia Muhammad 6:4, 4:6, 4:6

Jan-Lennard Struff vs. Emilio Gomez 6:1, 6:4

Yannick Hanfmann vs. Facundo Diaz Acosta 6:7, 6:3, 7:5

Peter Gojowczyk vs. Adam Walton 2:6, 6:2, 6:4

Eva Lys vs. Alexandra Ignatik 6:4, 6:1

Ansetzungen Quali-Finale:

Hanfmann vs. Gojowczyk (3 Uhr morgens deutscher Zeit)

Struff vs. Tristan Schoolkate

Lys vs. Victoria Jimenez Kasintseva (00:00 Uhr deutscher Zeit)