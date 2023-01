„Mangelnde Beweise“: ATP leitet keine Maßnahmen gegen Zverev ein

Alexander Zverev muss nach einer Untersuchung, die den von Ex-Freundin Olga Sharypova erhobenen Vorwürfen der häuslichen Gewalt nachgingen, nicht mit einem Disziplinarverfahren der ATP-Tour rechnen.

Die ATP-Tour ließ in einer Mitteilung verlauten, dass es „keine ausreichenden Beweise“ für die Behauptungen der ehemaligen Freundin des Deutschen gibt. Olga Sharypova hatte Zverev im Jahr 2020 in größeren Presseartikeln der körperlichen und emotionalen Misshandlung während ihrer Beziehung beschuldigt, was der Deutsche stets vehement bestritt.

Der Dachverband des Herrentennis teilte mit, dass er ein privates Ermittlungsunternehmen, die Lake Forest Group, mit der Untersuchung der Vorwürfe beauftragt habe. Die Lake Forest Group führte „ausführliche Interviews mit Sharypova und Zverev“ und sprach mit 24 weiteren Personen, darunter Familie, Freunde und Spieler.

Zverev-Untersuchung dauerte 15 Monate

Im Rahmen der 15-monatigen Untersuchung wurden Textnachrichten, Audiodateien und Fotos geprüft, darunter auch Material, das „freiwillig von Zverevs elektronischen Geräten durch einen externen forensischen Experten extrahiert wurde“.

„Aufgrund eines Mangels an zuverlässigen Beweisen und Augenzeugenberichten sowie widersprüchlicher Aussagen von Sharypova, Zverev und anderen Befragten konnte die Untersuchung die Missbrauchsvorwürfe nicht bestätigen“, so die ATP.

Die ATP erklärte weiterhin, aus der Untersuchung lernen zu wollen, die gezeigt habe, „dass wir bei Sicherheitsangelegenheiten reaktionsschneller sein müssen“, sagte Geschäftsführer Massimo Calvelli. Aufgrund der „Schwere und Komplexität der Vorwürfe“ sei der monatelange Prozess jedoch notwendig gewesen, „um zu einem fundierten Urteil zu gelangen“. Die ATP behalte sich vor, den Fall „neu zu bewerten, wenn neue Beweise ans Licht kommen“, hieß es in der Mitteilung.

