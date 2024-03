Indian Wells: Frühes Aus für Koepfer

Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Masters in Indian Wells trotz einer Aufholjagd früh gescheitert. Der Davis-Cup-Spieler aus Furtwangen unterlag dem Kasachen Alexander Schewtschenko in der ersten Runde nach harten Kampf und 2:10 Stunden mit 3:6, 6:1, 6:7 (3:7). Koepfer hatte zuletzt in Acapulco/Mexiko das Halbfinale knapp verpasst.

Koepfer lag im entscheidenden dritten Satz schon mit 1:4 und 2:5 zurück, erzwang dann aber noch den Tiebreak. Doch Schewtschenko hatte das bessere Ende für sich.

Am Mittwoch (Ortszeit) sind aus deutscher Sicht beim mit 11.918.990 Dollar dotierten Turnier noch Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Daniel Altmaier (Kempen) im Einsatz.

Erst in der zweiten Runde steigen nach Freilosen Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) ein.