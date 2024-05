ATP Rom: Koepfer verpasst das Achtelfinale

Tennisprofi Dominik Koepfer hat beim ATP-Masters das Achtelfinale verpasst. Der 30-Jährige aus Furtwangen musste sich in der dritten Runde dem an Nummer 14 gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben.

Firing on all cylinders 🤹‍♂️@TommyPaul1 shows his class against Koepfer 6-4 6-3 and now awaits the winner of Medjedovic/Medvedev in the Round of 16 in Rome! @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/IJbaCjZoyH

— ATP Tour (@atptour) May 13, 2024