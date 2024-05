Kohlmann zu Zverev-Nadal: „Sascha ist leichter Favorit“

Aus Sicht des Tennis-Bundestrainers Michael Kohlmann geht Alexander Zverev mit Vorteilen ins hochspannende Erstrundenduell der French Open mit Sandplatzkönig Rafael Nadal. „Ihn in Paris nicht als Favoriten zu nennen, fühlt sich irgendwie komisch an, aber trotzdem würde ih sagen, dass Sascha in dem Match leichter Favorit ist“, sagte Kohlmann nach der Auslosung am Donnerstag dem SID.

Die hatte den Tennisfans einen Blockbuster beschert: Mitfavorit Zverev gegen den nach zahlreichen Verletzungen ungesetzten Rekordchampion Nadal. „Wahnsinn. Das ist natürlich ein Knaller“, sagte Kohlmann. „Ich glaube, dass sich keiner im Feld unbedingt Rafael Nadal in der ersten Runde gewünscht hat. Das ist natürlich ein Brett.“

Zverev zeigt sich in formstark

Nach seinem Masterssieg in Rom habe Zverev (27) „hoffentlich genug Selbstvertrauen getankt, dass er sich das dann auch zutraut“. Die Form spricht zumindest klar für den Deutschen: Im Foro Italico setzte sich Zverev durch, während Nadal (37) wie schon zuvor in Barcelona und Madrid weit unter seinen Möglichkeiten blieb. Die strapaziösen Jahre auf der Tennistour haben sichtbar Spuren hinterlassen.

Bei allem Respekt vor Nadal hat die Auslosung für Kohlmann positive Effekte. „Vielleicht ist das gar nicht so schlecht mit einem solchen Match ins Turnier zu starten“, sagte er. Zverev wisse, dass er „sofort da sein muss. Es ist gar nicht so schlecht, nur auf die erste Runde gucken zu müssen und nicht weiter.“ Dabei bietet auch der weitere Weg genug Stolperfallen. Im Achtelfinale wartet womöglich Top-Talent Holger Rune, im Viertelfinale Daniil Medwedew und im Halbfinale Novak Djokovic.