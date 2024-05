WTA Berlin: Neun Top-Ten-Spielerinnen am Start

Die Vorfreude auf die Berlin Ladies Open presented by ecotrans Group erreicht ihren Höhepunkt: Die Meldeliste bestätigt, dass die absolute Weltelite des Damentennis in der deutschen Hauptstadt aufschlagen wird. Vom 15. bis 23. Juni 2024 kämpfen die besten Spielerinnen der Welt im Steffi-Graf-Stadion des LTTC „Rot-Weiß“ e.V. um den Titel und ein Gesamtpreisgeld von 922.573 US-Dollar.

WTA Berlin: Die Weltelite bei den Berlin Ladies Open

Angeführt von der polnischen Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek wird das Turnier eine Leistungsschau der Extraklasse bieten. Die amtierende Australian Open-Siegerin Aryna Sabalenka sowie die US Open-Siegerin von 2023 Coco Gauff haben ihre Teilnahme ebenfalls zugesagt. Hinzu kommen Tennisgrößen wie Angelique Kerber, Wimbledon-Siegerin von 2018, und Naomi Osaka (Japan), die beide bereits die Nummer 1 der Welt waren.

Turnierdirektorin Barbara Rittner zeigte sich begeistert: „Jede Begegnung wird absolutes Hochklasse-Tennis bieten. Unser Turnier hat die Besetzung eines Grand-Slam-Turniers. Es ist schon fast unglaublich, was wir hier bieten können.“

WTA Berlin: Auf Grand Slam-Niveau

Ein Blick auf die jüngsten Grand-Slam-Siegerinnen zeigt, welch beeindruckendes Teilnehmerfeld Berlin erwartet: Die Siegerinnen der letzten vier Grand-Slam-Turniere – Aryna Sabalenka (Melbourne), Iga Swiatek (Paris), Marketa Vondrousova (Wimbledon) und Coco Gauff (New York) – sind alle in Berlin dabei. Insgesamt haben 15 Spielerinnen aus den Top 20 der Weltrangliste gemeldet, was Spannung auf höchstem Niveau garantiert. Eine neue Siegerin wird es auf jeden Fall geben, da die Titelverteidigerin Petra Kvitova aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht antreten wird.

Besondere Aufmerksamkeit wird Ons Jabeur zuteil, die 2022 in Berlin triumphierte und sich in die Herzen der Fans spielte. In den vergangenen beiden Jahren wurde sie in Wimbledon erst im Finale gestoppt – 2022 von Jelena Rybakina (Nr. 4, Kasachstan), die ebenfalls in Berlin antritt, und 2023 von Marketa Vondrousova. Fans dürfen sich auf mögliche Wiederauflagen dieser spannenden Duelle freuen.

Das vorläufige Teilnehmerfeld in Berlin:

WTA Berlin: Ticketinformationen

Der Ticket-Vorverkauf für die Berlin Ladies Open presented by ecotrans Group läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind im Onlineshop erhältlich oder telefonisch unter +49 (0) 1806 991178 (Mo. – Sa. 08:00 – 20:00 Uhr, So/Feiertag 10:00 – 20:00 Uhr, 0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz). E-Mail-Anfragen können an ticket@berlinladiesopen.com gerichtet werden.