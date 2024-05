Korpatsch verliert: Alle deutschen Spielerinnen in Paris raus

Tamara Korpatsch (29) ist als letzte deutsche Tennisspielerin bei den French Open in Paris ausgeschieden. Die Weltranglisten-79. aus Hamburg unterlag am Donnerstagabend der an Position sieben gesetzten Chinesin Zheng Qinwen 2:6, 2:6. Die fünf weiteren Deutschen im Hauptfeld der Frauen, darunter auch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel), waren bereits in der ersten Runde gescheitert.

Korpatsch hatte zum Auftakt die US-Amerikanerin Ashley Krueger mit 11:9 im entscheidenden Tiebreak im dritten Satz bezwungen. Nach dem Dreistundenmatch am Dienstag war sie jedoch gegen Zheng chancenlos. Der Beginn der Partie hatte sich nach mehreren Regenpausen in Roland Garros lange verzögert.

Für Korpatsch war es die vierte Zweitrunden-Teilnahme bei einem Grand Slam nach Wimbledon und New York im vergangenen sowie in Melbourne in diesem Jahr. Weiter ist sie bislang nie gekommen. Das schwache deutsche Abschneiden bei den Frauen ist indes keine Überraschung, bereits im vergangenen Jahr hatte nur Anna-Lena Friedsam in Paris die zweite Runde erreicht und dann deutlich verloren.

Bei den Männern stehen immerhin Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) und Jan-Lennard Struff (Warstein) in der dritten Runde. Fünf weitere deutsche Profis schieden im ersten oder zweiten Match aus. Für Zverev und Struff geht es am Samstag um den Einzug ins Achtelfinale.