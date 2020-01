Laureus Awards: Holt sich Rafael Nadal den Sport-Oscar?

Für die Laureus World Sports Awards, die dieses Jahr in Berlin stattfinden, sind ingesamt sechs Tennisspieler nominiert worden.

Gestern wurden die nominierten Sportlerinnen und Sportler für die Laureus World Sports Awards bekanntgegeben, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Zahlreiche Athleten sind im Rennen um eine der berühmten Laureus-Statuen, dem sogenannten Sport-Oscar. In unterschiedlichen Kategorien wurden insgesamt sechs Tennisprofis nominiert. Die Preisverleihung findet am 17. Februar in Berlin statt.

