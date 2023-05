Medwedew gegen Rune im Finale von Rom

Der Weltranglistendritte Daniil Medwedew und der 20-jährige Däne Holger Rune bestreiten am Sonntag das Finale beim ATP-Masters in Rom. Medwedew besiegte nach zwischenzeitlich fast fünfstündiger Regenpause den letztjährigen Finalisten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) mit 7:5, 7:5. Zuvor hatte Rune das skandinavische Duell gegen den Norweger Casper Ruud mit 6:7, 6:4, 6:2 gewonnen.

Erst einmal standen sich Medwedew und Rune bisher gegenüber, im Viertelfinale von Monaco setzte sich Rune Anfang April in zwei Sätzen durch. Der Däne spielt in Rom das achte ATP-Finale seiner Karriere, das dritte in diesem Jahr nach seinem Turniersieg in München und seiner Endspiel-Niederlage in Monaco gegen Andrej Rublew. Im Viertelfinale von Rom hatte er Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) auf die Heimreise geschickt.

Medwedew peilt im Finale den 20. Titel seiner Karriere an, den sechsten auf Masters-Ebene. In diesem Jahr gewann er bereits das 1000er-Turnier in Miami, Rune feierte 2022 in Paris-Bercy seinen bisher größten Erfolg. Im Halbfinale gegen Ruud gelang ihm im fünften Duell mit dem Norweger der erste Sieg.