Melbourne: Sinner in Runde drei

Mitfavorit Jannik Sinner zeigt sich bei den Australian Open in guter Form. Der italienische Davis-Cup-Champion zog in Melbourne durch ein 6:2, 6:2, 6:2 gegen den Niederländer Jesper de Jong souverän in die dritte Runde ein. Nun trifft er auf den Argentinier Sebastian Baez. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zählt Sinner zum engsten Favoritenkreis. Auch wenn sein bestes Ergebnis in Australien „nur“ der Viertelfinaleinzug 2022 ist.

Lokalmatador Alex de Minaur besiegte den Italiener Matteo Arnaldi problemlos mit 6:3, 6:0. 6:3. Er nährte damit die Hoffnungen der australischen Fans auf einen Heimsieg. Der Weltranglistenzehnte hatte zum Jahresstart beim United Cup die deutsche Nummer eins Alexander Zverev besiegt.