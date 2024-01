Australian Open 2024: Zehn deutsche Talente dabei

Während seit dem 14. Januar die Profis um den Titel bei den Australian Open 2024 kämpfen, steht der Nachwuchs in den Startlöchern, um ab dem 17. Januar in den Junioren-Konkurrenzen anzugreifen. Zehn deutsche Nachwuchshoffnungen sind 2024 am Start.

Nach der ersten gespielten Runde bei den Australian Open 2024 sind noch genau fünf deutsche Profis im Rennen: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Tamara Korpatsch. Angelique Kerber, Ella Seidel, Dominik Koepfer, Maximilian Marterer, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann waren jeweils an ihren Auftakthürden gescheitert. Doch deutsche Tennisfans können sich nun auf zehn weitere deutsche Spielerinnen und Spieler freuen. Denn in den Junioren-Konkurrenzen der Mädchen und Jungen gehen gleich zehn deutsche Hoffnungsträger ins Rennen. Viele von ihnen feiern ihre Premiere bei einem Grand Slam-Turnier.

DTB: „Mit der Talent-Förderung auf dem richtigen Weg“

„Die große Teilnehmerzahl zeigt, dass wir starke Spielerinnen und Spieler in den Jahrgängen 2006 bis 2008 haben und dass wir bei der Förderung unserer jungen Talente auf dem richtigen Weg sind“, so DTB-Geschäftsführerin im Bereich Sport, Veronika Rücker. „Bei den Grand Slams der Juniorinnen und Junioren ist es genauso wie bei den Profis. Hier messen sich die Besten der Welt. Das wird für unsere Nachwuchstalente eine intensive und wichtige Erfahrung“, sagte Rücker weiter.

Insgesamt vier Mädchen und sechs Jungen zählen zu den DTB-Talenten bei den Australian Open 2024. Davon gehen drei Jungen und eine junge Dame im Hauptfeld an den Start. Die restlichen sechs Nachwuchshoffnungen haben die Chance, sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld zu erkämpfen. Die jungen Talente werden von dem Trainerteam bestehend aus den DTB-Bundestrainern Philipp Petzschner und Jasmin Wöhr sowie dem Schnittstellentrainer Niklas Gerdes betreut.

Einer Übersicht der deutschen Junior-Starter bei den Australian Open 2024 finden Sie hier:

Max Schönhaus (Hauptfeld)

Alter: 16 Jahre

Verein: TC Blau-Weiß Soest

Junior-Weltrangliste: 40

Größter Erfolg 2023: Finale J500 Merida

Kommentar: Er hat sich sein erstes Junior Grand-Slam durch die Finalteilnahme beim ITF J500 in Merida erspielt und wird zudem mit Diego Dedura-Palomero im Doppel antreten. Sein Markenzeichen: eine wunderbare einhändige Rückhand.

Max Stenzer (Hauptfeld)

Alter: 17 Jahre

Verein: Gladbacher HTC

Junior-Weltrangliste: 43

Größter Erfolg 2023: Sieg J200 Targu Jiu

Kommentar: Er möchte in Australien angreifen und feiert kurz nach dem Turnier seinen 18. Geburtstag.

Diego Dedura-Palomero (Hauptfeld)

Alter: 15 Jahre

Verein: TC SCC Berlin

Junior-Weltrangliste: 53

Größte Erfolge 2023: Siege J200 Buenos Aires, J100 Neunkirchen, J100 Doorn, J60 Offenbach

Kommentar: Er ist zweitbester Fünfzehnjähriger im gesamten Feld. Erste Grand Slam-Hauptfeldteilnahme im Alter von 15 Jahren. Er hat bereits gegen den Topgesetzten der Australian Open, den Italiener Federico Cina (aktuell Nr. 4 in der Junior-Weltrangliste) beim Junior Davis Cup im Einzel gewonnen.

Justin Engel (Qualifikation)

Alter: 16 Jahre

Verein: TC Wolfsberg Pforzheim

Junior-Weltrangliste: 68

Größte Erfolge 2023: Europameister U16, Sieg J100 Hamburg

Kommentar: Er steht bereits in der ATP-Weltrangliste – auf Platz 1346.

Tom Sickenberger (Qualifikation)

Alter: 16 Jahre

Verein: FTC Palmengarten

Junior-Weltrangliste: 76

Größte Erfolge 2023: Siege J100 Barcelona, J200 Renningen Rutesheim, J60 Fürth

Kommentar: Er ist nach langwieriger Verletzung mit einigen Turniersiegen im Jahr 2023 stark zurückgekommen.

Mika Petkovic (Qualifikation)

Alter: 17 Jahre

Verein: Der Club an der Alster

Junior-Weltrangliste: 153

Größte Erfolge 2023: Siege J60 The Hague, J30 Heiveld, J60 Arlon

Kommentar: Obwohl es eigentlich eine gute Geschichte wäre: Mika Petkovic ist nicht, wie viele denken, mit der ehemaligen Topspielerin Andrea Petkovic verwandt. Er kommt aus Schleswig-Holstein, spielt seit 2022 aber für den Hamburger Club an der Alster. Vor wenigen Tagen rückte er ins Quali-Feld nach.

Deutsche Juniorinnen bei den Australian Open 2024

Julia Stusek (Hauptfeld)

Alter: 15 Jahre

Verein: Heidelberger TC

Juniorinnen-Weltrangliste: 58

Größte Erfolge 2023: Siege J200 Rakovnik, J200 Hannover

Kommentar: Sie ist nach Verletzungspech im Jahr 2023 nun topfit, um in Australien voll durchzustarten.

Sonja Zhenikhova (Qualifikation)

Alter: 15 Jahre

Verein: TK Blau-Gold Steglitz

Juniorinnen-Weltrangliste: 89

Größter Erfolg 2023: Sieg J300 Bamberg

Kommentar: Sie hat durch ihren Sieg beim ITF J300 Bamberg bereits bewiesen, dass sie bei den großen Turnieren vorne mitmischen kann.

Valentina Steiner (Qualifikation)

Alter: 17 Jahre

Verein: TEC Waldau Stuttgart

Juniorinnen-Weltrangliste: 101

Größte Erfolge 2023: Siege J100 Budapest, J200 Renningen Rutesheim, J100 Neunkirchen

Kommentar: Sie hat ein sehr gutes Jahr 2023 gespielt und wird mit der Quali-Teilnahme bei ihrem ersten Grand Slam-Turnier belohnt.

Anna Linn Puls (Qualifikation)

Alter: 17 Jahre

Verein: BASF TC Ludwigshafen

Juniorinnen-Weltrangliste: 109

Größter Erfolg 2023: Finale J200 Hannover, Viertelfinale J300 Pancevo

Kommentar: Möchte in Australien ihr ganzes Potenzial ausschöpfen und zeigen, dass sie auch besser platzierte Gegnerinnen schlagen kann.