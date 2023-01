Deutsches Davis-Cup-Team für Trier nachnominiert

Köln (SID) – Bundestrainer Michael Kohlmann hat Andreas Mies als fünften Mann für das Davis-Cup-Duell mit der Schweiz nominiert. Nicht zum Einsatz kommen wird somit dessen langjähriger Doppelpartner Kevin Krawietz. Er ist am Mittwoch zum ersten Mal Vater geworden. In der Qualifikationsrunde vom 3. bis 4. Februar in Trier schlagen zudem Alexander Zverev, Oscar Otte, Jan-Lennard Struff und Tim Pütz für den Deutschen Tennis Bund (DTB) auf.

Mies hatte bei den Australian Open in Melbourne an der Seite des Australiers John Peers das Viertelfinale erreicht. „Er hat sehr überzeugende Leistungen gezeigt und sich so seine Nominierung verdient. Er ist im Davis Cup noch ungeschlagen, und gegen eine starke Schweizer Mannschaft können wir Spieler mit Spielpraxis und Selbstvertrauen gut gebrauchen“, sagte Kohlmann.

Der 31 Jahre alte Krawietz hatte am späten Mittwochabend seinen Sohn Theo auf der Welt begrüßt. „Das schönste Geschenk und Gefühl auf der Welt“, schrieb Krawietz. Er verzichtete aufgrund der anstehenden Geburt auf die Australian Open.

Für die Schweiz gehen der ehemalige Weltranglistendritte Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker, Leandro Riedi und Alexander Ritschard an den Start.