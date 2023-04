Nach Aus in München: Zverev hofft auf Turniersieg in Madrid

Olympiasieger Alexander Zverev hat seinem erneuten frühen Ausscheiden beim ATP-Turnier in München auch eine positive Seite abgewinnen können. „Hoffentlich ist es wie alle Jahre wieder. Hier verliere ich die erste Runde. Madrid gewinne ich. Das wäre völlig okay für mich“, sagte er mit einem Schmunzeln nach der Niederlage in seinem Auftaktmatch gegen Christopher O’Connell aus Australien (6:7, 4:6).

Tatsächlich verlor Zverev im vergangenen Jahr sein Auftaktmatch in München gegen den späteren Turniersieger Holger Rune (Dänemark) – ebenso das Finale beim darauf folgenden Masters in Madrid gegen den Spanier Carlos Alcaraz. 2021 war er in München erst im Viertelfinale gescheitert. Damals folgte der Turniersieg in der spanischen Hauptstadt gegen den Italiener Matteo Berrettini.

Nach seinem zweiten Turniersieg in München 2018 hatte Zverev ebenfalls kurz darauf im Endspiel von Madrid gestanden. Damals bezwang er seinen Freund Dominic Thiem (Österreich).